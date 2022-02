BILD openbaart geheime ontmoeting tussen Zidane en Haaland

Zaterdag, 12 februari 2022 om 13:03 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Real Madrid lijkt een nieuwe troef te hebben ingezet in de strijd om Erling Braut Haaland. De gewilde spits van Borussia Dortmund heeft de clubs voor het uitkiezen, maar heeft de beslissing over zijn toekomst nog altijd niet gemaakt. Volgens BILD heeft er maandag een ontmoeting plaatsgevonden tussen Haaland en Zinedine Zidane op het hoofdkantoor van Adidas. De Duitse multinational, shirtsponsor van Real, moet ervoor zorgen dat de aanvaller naar de Koninklijke komt.

Adidas is van plan om Haaland aan zich te binden om zo de stap naar Real te vergemakkelijken. BILD openbaart zaterdag een geheime ontmoeting die maandag zou hebben plaatsgevonden in Herzogenaurach, waar het hoofdkantoor van Adidas is gevestigd. De ontmoeting zou zijn bedoeld om van Haaland de nieuwe ster van het sportconcern te maken. Speciaal voor de gelegenheid zou ook Zidane zijn overgevlogen naar Duitsland. Haaland en Zidane zouden in Herzogenaurach hebben gedineerd met een afvaardiging van Adidas. Michu, voormalig spits van onder meer Swansea City en Napoli, zou ook bij de ontmoeting aanwezig zijn geweest.

Haaland zou zijn bijgestaan door zijn vader Alf-Inge Haaland, een familievriend en de advocaat die zijn zaken behandelt, Rafaela Pimenta. De Noorse superster nam op 1 januari afscheid van Nike als kledingsponsor. Puma deed al een aanbieding van acht miljoen euro, waar Nike één miljoen betaalde. Adidas heeft andere plannen met de Noor en hoopt hem middels een sponsordeal aan Real te binden. Met de steun van Adidas zou Haalands komst naar Real Madrid deze zomer een stuk gemakkelijker worden, zo schrijven Duitse media.

De geheime ontmoeting tussen Haaland, Zidane en Adidas duurde naar verluidt tot 20.45 uur. Na afloop keerde Haaland middels een privéjet terug naar Dortmund. Adidas heeft de Noor een compleet plan gepresenteerd om hem te verleiden, inclusief logo met zijn initialen (EH). Zidane diende volgens BILD als 'ceremoniemeester'. Naast dat clubs strijden om de handtekening van Haaland, zijn dus ook verschillende kledingsponsors in de markt voor de spits. Dat Haaland recentelijk in een Adidas-shirt op een Instagram-story verscheen was volgens BILD geen toeval.