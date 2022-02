‘Supporters, titels: je kunt dit vergelijken met een absolute topclub in Europa’

Dinsdag, 15 februari 2022 om 00:00 • Chris Meijer

De jeugdopleiding van Maccabi Tel Aviv is al jaren in Nederlandse handen. Cláudio Braga werd afgelopen zomer aangesteld als hoofd jeugdopleidingen van de recordkampioen van Israël om de door Jordi Cruijff, Raymond Atteveld en Patrick van Leeuwen ingezette lijn door te trekken en verder te ontwikkelen. Met de Nederlandse Portugees aan het roer moet de lat bij Maccabi Tel Aviv - komende week in de tussenronde van de Conference League de tegenstander van PSV - verder omhoog, waardoor de academie op het niveau van een Europese topclub moet gaan komen.

Door Chris Meijer

“Ken je de club een beetje?” Braga stelt misschien enigszins tegen de gewoonte in zelf de eerste vraag van het interview. Maccabi Tel Aviv is met 23 landstitels en 24 gewonnen bekers veruit de meest succesvolle club van Israël. Met Peter Bosz, Cruijff, Atteveld en Van Leeuwen werkten er de afgelopen jaren de nodige Nederlanders bij de club die tweemaal actief was in de groepsfase van de Champions League. “Ja, ja, ja”, reageert Braga bevestigend. “In supporters, in titels, in Europese wedstrijden: je kunt dit echt vergelijken met een absolute topclub in Europa. Als je kijkt naar de absolute topclub in ieder land, zo heeft Maccabi het hier ook voor elkaar. Je merkt een enorm verbondenheid van de mensen met de club. Overal waar je komt zie je in Tel Aviv Maccabi terug. Dat voel je ook, dat is gaaf.”

Braga heeft het uitstekend naar zijn zin in Tel Aviv, dat ook wel het ‘Manhattan van het Midden-Oosten’ wordt genoemd. “Het is rustig. De kwaliteit van leven is meer dan goed, zeker in Tel Aviv. Het is gezellig en eigenlijk kunnen we zeggen dat het altijd lekker weer is. Het strand, de restaurantjes, de mensen: het is volop genieten. De veiligheid is prima, ondanks wat je soms leest in de Nederlandse berichtgeving. Je wordt heel gastvrij behandeld. Op de club hebben we genoeg uitdagingen, dus eigenlijk mag ik niet klagen.” Het waren die uitdagingen die Braga afgelopen zomer deden besluiten om bij Maccabi Tel Aviv aan de slag te gaan. Tot een jaar eerder had hij zijn carrière doorgebracht in Nederland en zijn geboorteland Portugal.

Enkele maanden na zijn vertrek als hoofdtrainer bij FC Dordrecht trad Braga bij Al-Wahda in dienst als technisch directeur. Het werd in zijn eigen woorden een moeizaam jaar in Abu Dhabi, voornamelijk vanwege de gevolgen van de coronapandemie binnen de voetbalwereld. Braga en Al-Wahda hadden een mondelinge overeenkomst om met elkaar verder te gaan, maar een telefoontje van Patrick van Leeuwen veranderde de situatie. Van Leeuwen was tussen 2016 en 2020 hoofd jeugdopleidingen bij Maccabi Tel Aviv, tot hij aanvankelijk op interim-basis en later definitief werd aangesteld als hoofdtrainer. Via Van Leeuwen - die overigens in oktober ontslagen werd - kwam Braga in contact met sportief directeur Barak Itzhaki en algemeen directeur Sharon Tammam. Eerst via twee Zoom-gesprekken, kort daarna in Venlo waar de hoofdmacht van Maccabi Tel Aviv op trainingskamp was.

Patrick van Leeuwen werd afgelopen zomer aangesteld als hoofdtrainer bij Maccabi Tel Aviv, nadat hij het halfjaar daarvoor interim-trainer was geweest. In oktober werd Van Leeuwen ontslagen.

“We konden elkaar eigenlijk al snel de hand schudden en er bleek een goede match te zijn, door wat ik ambieerde en hoe ik aankeek tegen de academie. Zij zagen daarin dat dit matchte met de behoefte die zij hadden, dus zo is het balletje gaan rollen. Ik denk dat het voetbal bij Maccabi op een hoger plan ligt en dat daar meer uitdagingen liggen dan bij Al-Wahda, dus daar voelde ik me beter bij”, legt Braga uit. Nog voor hij goed en wel voet op Israëlische bodem had gezet, merkte Braga dat Maccabi Tel Aviv alles tot in de puntjes geregeld had. “Ik werd bijna in het vliegtuig opgehaald en ze hebben me daarna in alles begeleid, tot in het doen van boodschappen. Een auto, appartement, mijn zorg: alles is perfect geregeld, er wordt goed voor me gezorgd.”

Het eerste dat Braga eenmaal op de club uitgelegd kreeg, was het woord Maccabizem. “Je kunt het eigenlijk uitleggen met drie woorden: strijd, commitment en winnen”, zegt Braga als hij het begrip laat vallen. “Het is een stukje dna van de club, er wordt snel gezegd dat het een compromis is dat iedereen met elkaar heeft. Dat iedereen als een soort familie aan elkaar verbonden is. Het staat ook voor een bepaalde winnaarsmentaliteit, overal waar Maccabi komt, moet worden getoond dat wij de sterkste zijn. Maccabi gaat niets uit de weg. Hele algemene woorden. Maar daar zit wel alles in en wij proberen het terug te brengen, zodat spelers weten wat er tegenover staat als ze het shirt van Maccabi aantrekken. Ze moeten aan de Maccabizem voldoen om het eerste elftal te halen. Het is wat de supporters van je willen zien, een bouwsteen.”

Binnen die Maccabizem valt ook zonder twijfel de drang om altijd kampioen te worden. De voornaamste ambitie die Braga als hoofd jeugdopleiding dan ook te horen kreeg: het eerste elftal moet zo snel mogelijk weer kampioen worden. Vorig seizoen greep Maccabi Haifa de landstitel. Tegelijkertijd moet het gat tussen de jeugdopleiding en het eerste elftal zo klein mogelijk gehouden worden, zodat zoveel mogelijk jeugdspelers de oversteek kunnen maken. En wanneer je die twee ambities met elkaar mixt, levert dit een flinke uitdaging voor de jeugdopleiding op. Het is volgens Braga het voornaamste verschil met Fortuna Sittard, waar hij eerder dezelfde functie bekleedde. “De functie is hetzelfde, maar de eisen zijn anders. Het is wel een niveau hoger, het eindstation is om mee te doen om de prijzen en de Champions League te halen. Dan moet je ook wat meer niveau hebben in je trainingen en het programma dat je biedt. Je mag ook veeleisender zijn, dus bepaalde dingen mag je niet accepteren.”

Dus is het doel bij Maccabi Tel Aviv niet alleen om jeugdspelers richting het eerste elftal te brengen. Dat zou kortzichtig en niet concreet zijn, zo oordeelt Braga. Nee, op het trainingscomplex Kiryat Shalom in het zuiden van Tel Aviv moeten jeugdspelers worden klaargestoomd om te kunnen omgaan met de druk om ieder seizoen kampioen te moeten worden. “Dus dat vraagt een andere opleiding, ze moeten een heel hoog niveau gaan halen om te kunnen overleven. Spelers moeten met druk kunnen omgaan, met media die constant hen volgt. Maccabi is nu eenmaal een club waar heel veel over geschreven wordt, dus daar moet je als jeugdspeler in opgeleid worden. Daar moeten wij iets meer op gaan inzoomen. We moeten proberen om een jeugdspeler te brengen die al klaar is, dus iemand die zijn plek in de selectie weet te veroveren, een meerwaarde kan zijn voor het eerste, zich kan manifesteren en waarde heeft voor de club.”

Het Bloomfield Stadion, de thuishaven van Maccabi Tel Aviv.

Hoe probeert Braga dit binnen de jeugdopleiding van Maccabi Tel Aviv voor elkaar te krijgen? “Het maximale halen uit iedereen. Dat klinkt als een cliché”, beaamt Braga direct, “maar er werd bijvoorbeeld heel makkelijk bij een nederlaag gezegd dat er wel goed gespeeld was. Maar als je dat vaker overkomt, moet je scherper zijn in je analyse. En daarna misschien wel anders gaan trainen. Of anders de wedstrijd ingaan. Dat probeer ik anders te beïnvloeden.” Een manier om dat te beïnvloeden, is het intensief begeleiden en daarmee opleiden van trainers. “Daar ligt een hele grote uitdaging, want in Nederland besteden we daar heel veel aandacht aan. Ik denk dat de KNVB daar uniek in is, met de cursussen. Dat zie je terug.”

De jeugdtrainers van Maccabi Tel Aviv worden wekelijks bij elkaar gehaald voor een zogenaamde technical meeting. Daarin probeert Braga hen wat mee te geven, aan het denken te zetten, uit te dagen en te stimuleren in hun ontwikkeling, als een soort korte, informele trainerscursus. Wat Braga daarin helpt, is zijn ervaring als hoofdtrainer bij Santa Clara, Fortuna Sittard, Marítimo en FC Dordrecht. “Ik moet ze daarin laten reflecteren en uitdagen, op het gebied van training geven, lifestyle, het voorbereiden van een training of wedstrijd of een analyse. Een analyse zegt heel veel: welke feedback ga ik geven? Welke communicatieskills ga ik gebruiken om de speler uit te dagen voor de volgende wedstrijd? Daar moet je heel zorgvuldig mee omgaan om resultaat te behalen.”

Braga werkte eerder voor Excelsior, Sparta Rotterdam, Feyenoord (als jeugdtrainer), Vitória Setúbal (assistent-trainer), PSV, FC Utrecht (jeugdtrainer), Santa Clara, FC ‘s-Gravenzande, Nieuwerkerk (hoofdtrainer), Fortuna Sittard (hoofd jeugdopleidingen en interim-trainer), Marítimo, FC Dordrecht (hoofdtainer) en Al-Wahda (technisch directeur).

Daarnaast is Braga ermee bezig om de trainers opties te bieden binnen de uniforme speelstijl van Maccabi Tel Aviv. Mede dankzij Cruijff, Atteveld en Van Leeuwen bestaat er een herkenbare filosofie, met een duidelijke link naar de Nederlandse voetbalschool. “Je moet initiatief nemen, ondernemend zijn, dingen afdwingen: dat zijn woorden die bij ons iedere dag terugkomen om onze jeugdspelers te beïnvloeden”, zo omschrijft Braga het ‘dna van Maccabi Tel Aviv’, zoals hij dat zelf noemt. “Ik ben er nu mee bezig om die opties van aanvallen en verdedigen uit te breiden, zodat we binnen onze uniforme speelstijl meer opties en varianten kunnen meegeven aan onze teams en trainers. Dat zorgt voor wat meer flexibiliteit in onze manier van spelen, tegenstanders kunnen ons wat minder makkelijk analyseren. Er zit wat meer variatie in en dat is ondersteunend aan de individuele talenten, want die krijgen eventueel bij het eerste ook te maken met verschillende trainers die het op een andere manier doen. Ze moeten dan ook paraat staan om het op die manier te doen, dus we proberen ze wat breder op te leiden.”

De focus is de afgelopen maand binnen de academie van Maccabi Tel Aviv meer op de individuele benadering van talenten komen te liggen. “Op maatwerk. De specialisten rond de talenten werkten heel algemeen, zonder in te gaan op de individuele tekortkomingen en verbeterpunten. Ik probeer de mensen binnen de academie uit te dagen om iedere dag te kijken wat er nodig is. Er worden meer individuele gesprekken gevoerd”, zegt Braga. Wat daarin volgens hem nog beter kan, is de samenwerking met scholen en de Israëlische voetbalbond. “Daar moet wat rust in gecreëerd worden, zodat er meer uren naar topsport gaan. Want we hebben alles: groepstrainingen, individuele trainingen, een eliteprogramma. Maar de samenwerking met scholen is in Nederland bijvoorbeeld een stuk beter, daardoor kun je extra trainen. We hebben dan meer tijd voor het individu en om met elkaar in overleg te gaan.”

"Ik zou zeggen dat we op dit moment te vergelijken zijn met de subtop van Europa."

“Als dat beter is, kunnen we ons zeker gaan meten met de top van Europa”, voegt Braga direct toe. “Al denk ik dat we daar niet ver vandaan zitten. Wij schoppen echt aan tegen opleidingen die top zijn. Ik zou daar niet heel voorzichtig in zijn, we kunnen ons daarin best laten zien.” Braga werkte in het verleden als jeugdtrainer voor onder meer Excelsior, Sparta Rotterdam, Feyenoord, PSV en FC Utrecht. Hoe verhoudt de jeugdopleiding van Maccabi Tel Aviv zich tot de academies waar Braga eerder werkzaam was? “Ik zou zeggen dat we op dit moment te vergelijken zijn met de subtop van Europa”, antwoordt Braga. “Het doel is om de Onder 19 continu in de Youth League te laten spelen. Dat zijn allemaal uitdagingen en als dat lukt, zitten we in het midden van de Europese top. Daar moeten we ons ook in gaan mengen.”

Met Braga aan het roer moet in de komende jaren het ‘laatste stapje’ genomen worden. “Als we stappen kunnen maken met de intensiteit van trainen en meer eisen gaan stellen, gaan we ook een gat dichtslaan. Dat merk je nu al aan het grote aantal jeugdspelers die naar een nationaal team gaan en daar in de eerste elf spelen. Dan weet ik dat we op de goede weg zitten, dus het draait om de details. Door die te analyseren en daar continu op terug te komen, moet het niveau stapje voor stapje opgekrikt worden. De spelers moeten zo worden opgeleid dat alles wat we doen moet leiden tot het winnen van wedstrijden.” Met een glimlach besluit Braga: “Dat is nu eenmaal de geschiedenis van de club, dus daar moeten wij als academie in mee.”

‘Het worden mooie rondes tegen PSV, zowel thuis als uit kan het spannend worden’

Maccabi Tel Aviv is over een week de tegenstander van PSV in de tussenronde van de Conference League. “Maccabi wil zo ver mogelijk komen, PSV is een gerespecteerde tegenstander. Ik weet niet of de kansen fifty-fifty zijn, maar het is niet zo dat we al uitgeschakeld zijn”, zo blikt Braga vooruit. Komende donderdag ontvangt PSV Maccabi Tel Aviv eerst in Eindhoven, waarna een week later de return in Israël op het programma staat.

“Het worden mooie rondes, zowel thuis als uit kan het spannend worden. De ploegen zijn aan elkaar gewaagd. Ik hoop dat we de wedstrijd met een resultaat in Eindhoven nog naar Tel Aviv kunnen halen, want hier kan het echt spoken als de supporters achter het team gaan staan”, benadrukt Braga. De selectie herbergt met Brandley Kuwas - voormalig aanvaller van FC Volendam, Excelsior en Heracles Almelo - een oude bekende uit de Eredivisie. De vleugelaanvaller pendelt dit seizoen tussen de reservebank en de basiself.

De opstelling van Maccabi Tel Aviv tegen Hapoel Ironi Kiryat Shmona, met drie spelers uit de eigen jeugd. Op de bank zaten nog eens drie jeugdproducten en met Stipe Perica (ex-NAC Breda) en Sheran Yeini (ex-Vitesse) herbergde de selectie nog twee spelers met een verleden in Nederland.

“Iemand als Kuwas zal ook zeer gemotiveerd zijn om tegen PSV te spelen. Het zijn twee goede teams, die in balans zijn. Het kan twee kanten op, de vorm van de dag zal belangrijk zijn. Ik verwacht twee hele mooie wedstrijden”, stelt Braga. Voor Eran Zahavi wordt het een bijzonder tweeluik, aangezien de spits tussen 2013 en 2016 voor Maccabi Tel Aviv speelde. “Zahavi is echt geliefd bij Maccabi.”

Heeft trainer Mladen Krstajic al contact gezocht met Braga om navraag te doen naar PSV? Met een lach: “Niemand heeft meer wat nodig, want je kun tegenwoordig alles vinden. Spelers kennen elkaar. Je moet sterktes en zwaktes tegen elkaar gaan neerzetten.”