Topper tussen FC Porto en Sporting ontspoort compleet: hoofdrol voor Pepe

Zaterdag, 12 februari 2022 om 10:07 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:19

Het regende vrijdagavond rode kaarten in de blessuretijd van de topper tussen FC Porto en Sporting Portugal (2-2). Pepe speelde een hoofdrol in de fikse ruzie die bijna tien minuten duurde en uiteindelijk vier rode kaarten opleverde. Na een corner van FC Porto schoot João Palhinha de bal tijdig weg voordat Pepe eventueel de 3-2 kon binnenkoppen. De veteraan van os Dragões claimde geraakt te zijn aan het hoofd, waarna de vlam in de pan sloeg.

Spelers en stafleden van FC Porto en Sporting kregen het met elkaar aan de stok, terwijl anderen probeerden om de gemoederen te bedaren. De onrust verplaatste zich van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld. Er zijn zelfs beelden waarop te zien is hoe een steward van FC Porto een klap uitdeelt aan Matheus Reis van de bezoekers.

Absolute bedlam at full-time between Porto and Sporting after the game finished 2-2… Shock Pepe is fully amongst it ?? pic.twitter.com/789IABzIDH — ODDSbible (@ODDSbible) February 11, 2022

Uiteindelijk trok João Pinheiro, de dienstdoende scheidsrechter in het Estádio do Dragão, viermaal een rode kaart voor een speler. Pepe, Palhinha, Agustin Marchesin en Tabata kunnen een schorsing tegemoetzien. Dat geldt ook voor Sebastián Coates, die vier minuten na rust zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Het duel tussen FC Porto en Sporting duurde in totaal liefst 105 minuten, maar de bal was slechts 43 minuten in het spel: 41 procent. In de tweede helft van 56 minuten was het leer zelfs maar 21 minuten binnen de lijnen, 38 procent, en vonden er liefst 18 overtredingen plaats.

Frederico Varandas, voorzitter van Sporting, gaf zijn collega Pinto da Costa na afloop de schuld. Laatstgenoemde is al sinds 1982 de hoogste sportbestuurder van FC Porto. “Dit is het gevolg van veertig jaar Da Costa bij FC Porto. Voor mij is het een perfecte weerspiegeling van het Portugese voetbal in de voorbije veertig jaar. Een tijdperk met Pinto da Costa als voorzitter”, foeterde de voorzitter van Sporting.

Sporting nam in de eerste helft een 0-2 voorsprong door doelpunten van Paulinho en Nuno Santos. Fabio Vieira verkleinde nog voor rust de nadelige marge, waarna Mehdi Taremi in minuut 78 de eindstand bepaalde. FC Porto lijkt de morele winnaar door met de puntendeling Sporting op veilige afstand te hebben gehouden. De ploeg voert momenteel de ranglijst aan met een voorsprong van zes punten op de grote rivaal uit de hoofdstad.