Van de bank naar tweemaal Speler van de Maand bij Ajax: ‘Ik wil genieten’

Zaterdag, 12 februari 2022 om 09:24

Een jaar geleden mocht Lisandro Martínez blij zijn als hij mocht invallen in een wedstrijd van Ajax. Nu is de verdediger een onmisbare schakel in het team van Erik ten Hag en werd hij de voorbije twee maanden uitgeroepen tot Speler van de Maand. In de voorbije interlandbreak kreeg hij van bondscoach Lionel Scaloni de kans in het centrum en voldeed hij eveneens aan de verwachtingen. Martínez is trots op de cijfers van Ajax, dat in de Eredivisie slechts vijf tegendoelpunten om de oren heeft gekregen.

“Als we geconcentreerd zijn, kunnen we prachtig voetbal spelen en mooie dingen bereiken. We worden steeds beter. En als het team op zo’n niveau presteert, kan iedereen uitblinken”, benadrukt Martínez in het Algemeen Dagblad. “Ik wil iedereen laten zien, samen met Jurriën Timber en Edson Álvarez, dat we veilig zijn achterin. En ik wil op mijn plek de beste worden. Keihard werken is dan de enige manier.”

Keihard werken was voor Martínez de enige manier om Erik ten Hag destijds ervan te overtuigen dat hij wel degelijk in de basiself van Ajax thuishoorde. “Ik heb mijn mentaliteit veranderd. Met dank aan familie, vrienden en ook mijn vriendin. Zij zeiden: ‘Licha, je moet in jezelf geloven. Je bent een geweldige speler.’ Ik ging nog harder werken.”

Martínez ging tijdens en na trainingen meer doen. Hij wilde nog beter kunnen passen en duelleren. “Elke dag wilde ik groeien, om het team zo goed mogelijk te kunnen helpen.” De uitstekende reeks van de Argentijn heeft ervoor gezorgd dat hij met andere clubs in verband wordt gebracht. “Ik denk helemaal niet aan een volgende stap. Ik wil vooral van het moment genieten. We spelen geweldig en het is heerlijk om hier bij Ajax te zijn.”

Martínez kwam in de zomer van 2019 voor ongeveer zeven miljoen euro over van Defensa y Justicia uit zijn vaderland. De 23-jarige Argentijn ondertekende destijds een contract tot medio 2023. In oktober vorig jaar verbond hij zich nog eens twee jaar extra aan Ajax.