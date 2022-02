L’Équipe: Bosz zet geïrriteerde Boateng uit selectie Olympique Lyon

Zaterdag, 12 februari 2022 om 08:34 • Daniel Cabot Kerkdijk

Jérôme Boateng maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie van Olympique Lyon voor het duel met OGC Nice in de Ligue 1. De verdediger is niet geblesseerd of geschorst voor het thuisduel van zaterdagavond. Er zijn volgens L’Équipe een aantal factoren die ervoor hebben gezorgd dat Peter Bosz geen behoefte heeft aan de aanwezigheid van de 33-jarige Duitser in de wedstrijdselectie.

Volgens de Franse sportkrant wordt het leiderschap van Boateng binnen de selectie van Bosz als ‘te overdreven’ ervaren. Dat hij vorige week in de 2-0 nederlaag tegen AS Monaco geen goede indruk maakte, speelt ook mee. De negentienjarige Castello Lukeba wordt intern gezien als de nieuwe leider van de defensie: de verdediger maakte in augustus zijn debuut en is sinds eind november een vaste waarde.

L’Équipe schrijft dat Boateng, goed voor negentien officiële duels dit seizoen, al geruime tijd ‘een geprikkelde indruk’ maakt en dat dit ‘de onderlinge sfeer absoluut niet ten goede komt’. Zo kwam het enkele weken geleden op de training bijna tot een fysieke confrontatie met de naar Newcastle United vertrokken Bruno Guimarães: de Braziliaan werd door de veteraan een gebrek aan betrokkenheid verweten.

Boateng had het in de 4-1 nederlaag tegen Stade Rennes in november ook verbaal aan de stok met collega-verdediger Léo Dubois en wees na afloop met de beschuldigende vinger naar jongeling Rayan Cherki. Na de nederlaag in Monaco wilde Boateng volgens L’Équipe een gesprek met Bosz over diens tactiek voeren, maar daar had de Nederlander naar verluidt geen trek in.

Bosz zette eerder dit seizoen Marcelo, nu uitkomend voor Bordeaux, om disciplinaire en sportieve redenen uit de selectie van Olympique Lyon. De situatie van Boateng is vergelijkbaar, zo stelt L’Équipe. De verwachting is dat defensieve middenvelder Thiago Mendes zaterdag in de defensie plaatsneemt. Lyon neemt een achtste plaats in de Ligue 1 in, met vier punten minder dan nummer vier RC Strasbourg.