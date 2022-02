‘Ik zou die dickpic 150 keer kopiëren en overal ophangen in het stadion’

Ester Bal weet precies wat ze zou doen als ze een dickpic zou ontvangen van een mannelijke collega. De perschef van FC Den Bosch, en eerder bij FC Dordrecht en daarvoor jarenlang bij Vitesse, benadrukt dat je als vrouw in het voetbal te maken hebt met ‘een dikke pikken-parade’. “Daar moet je je van bewust zijn”, benadrukt Bal zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En dan hoef je echt niet per se te voldoen aan het beeld van stoer wijf met de grote bek.”

“Het gaat erom dat je grenzen duidelijk zijn en dat die aan de andere kant worden gerespecteerd. Als ik voor mezelf spreek: ik heb me nog nooit geïntimideerd gevoeld en niemand heeft ooit ongewild aan me gezeten”, benadrukt Bal zes dagen nadat bekend werd dat Marc Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag naar vrouwelijke collega’s bij Ajax is vertrokken als directeur voetbalzaken. “En ja, misschien komt dat inderdaad wel omdat ik pas in die no nonsense-cultuur. Ik houd niet van getrut, ben niet extreem gevoelig, en trek mijn mond open als me iets niet bevalt.”

Bal zou zelf actie ondernemen als een mannelijke collega een dickpic zou sturen. “Mocht een clubmedewerker me ooit een foto van zijn piemel sturen vanuit een toiletruimte in het stadion, zou ik die foto onmiddellijk 150 keer kopiëren en vervolgens overal waar het maar kan ophangen in datzelfde stadion”, zo verzekert de woordvoerster van de Keuken Kampioen Divisie-club. “Met als bijschrijft: Rara, wie is de lul achter deze lul? Zoiets moet je niet accepteren. Nooit.”

Bal benadrukt dat veel vrouwen zich op hun plek voelen binnen de bvo’s, op welke afdeling dan ook. Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar belangrijke posities en worden meegenomen in de wereld van opportunisme, kroegpraat en kleedkamerhumor. Daar wordt volgens haar nog weleens aan voorbijgegaan. “Een bepaalde groep gutmenschen staat altijd vooraan om te roepen wat niet deugt. Dan moet die gecanceld worden en dan die weer. En dat mág als er, zoals afgelopen week bij Ajax, dingen gebeuren die écht niet door de beugel kunnen. Machtsmisbruik moet aangepakt worden, geen twijfel over mogelijk. Dat soort zaken wil ik absoluut niet bagatelliseren.”

“Maar laten we wel de nuance blijven zien, laten we alsjeblieft stoppen met die aanhoudende trial by media die mensen al afmaakt voordat hun schuld is bewezen", besluit Bal. "Er mag ook gewoon gelachen worden met elkaar, iets wat gelukkig ook nog heel vaak gebeurt in het voetbal. En precies die luchtigheid mis ik soms in de dialoog.”