Het dilemma van Ajax: ‘Hij moet spelen om zoveel mogelijk geld te beuren’

Zaterdag, 12 februari 2022 om 07:31 • Laatste update: 07:41

Erik ten Hag moet in aanloop naar het thuisduel van Ajax met FC Twente een lastige knoop doorhakken. Zonder Ryan Gravenberch, die met het coronavirus kampte, was de regerend landskampioen te sterk voor Heracles Almelo (3-0) en Vitesse (5-0) en waren de fans vol lof over de tandem Steven Berghuis-Davy Klaassen. De ex-Feyenoorder nam de rol van Gravenberch uitstekend over en kan sowieso betere statistieken overleggen dat het pareltje van de Amsterdamse jeugdopleiding, ook al lopen de vergelijkingen tussen de twee mank.

In de twee wedstrijden dat Berghuis links op het middenveld stond, was zijn bijdrage in de acht Ajax-treffers in de duels met Heracles en Vitesse ook maar één magere assist. De Telegraaf schrijft dat Ten Hag nog nooit zijn oren naar de fans heeft laten hangen en dat Gravenberch met zijn loopvermogen ook veel vuil werk opknapt voor Daley Blind en Dusan Tadic. “Het kilometervreten gaat ten koste van zijn persoonlijke cijfers, maar de schamele tien tegentreffers in totaal in de Eredivisie en Champions League zijn mede zijn verdienste”, benadrukt journalist Mike Verweij zaterdag in het dagblad.

Verweij wijst er ook op dat Ajax met Berghuis op acht tegen Heracles en Vitesse óók gewoon de nul hield. Edson Álvarez lijkt een zekerheidje op het middenveld van Ajax en Ten Hag grijpt vaak terug op een langere termijn beproefd recept. Volgens de journalist ligt het dan ook voor de hand dat de trainer van Ajax kiest voor een middenveld met Álvarez, Gravenberch en Berghuis op tien, omdat laatstgenoemde achter de spits nóg veel beter tot zijn recht komt. Hooguit in wedstrijden tegen kleinere, zichzelf ingravende opponenten kan hij het voetballend vermogen van Berghuis laten prevaleren en voor de variant met Álvarez, Berghuis en Klaassen kiezen.

Dat betekent dat Klaassen de dupe wordt van de keuze van Ten Hag. Volgens de analyse van het dagblad is de contractsituatie van Gravenberch ‘een complicerende factor in het duivelse dilemma van Ten Hag’. De middenvelder staat nog maar anderhalf jaar op de loonlijst en de onderhandelingen liggen momenteel stil. Een zomerse verkoop ligt dan ook voor de hand. “Om zoveel mogelijk geld te beuren, moet Gravenberch veel spelen. Mits Ten Hag ook na het vertrek van Marc Overmars het clubbelang vooropstelt.”

Ajax verloor slechts één van de laatste veertien Eredivisie-wedstrijden tegen FC Twente op eigen terrein (tien zeges, drie remises). Dat was het treffen van vorig seizoen: 1-2 in december 2020. Ajax was trefzeker in de laatste negentien thuisduels met FC Twente in de Eredivisie en wist in maart 2000 voor het laatst thuis niet te scoren tegen de Tukkers, die toen met Ten Hag op het veld met 0-1 wonnen in Amsterdam. Klaassen kwam overigens in de Eredivisie alleen tegen FC Utrecht meer minuten in actie (897) dan tegen FC Twente (879), maar wist nog nooit te scoren tegen de Enschedeërs.