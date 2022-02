Real Madrid voelt winnend Sevilla in de nek hijgen in aanloop naar zwaar uitduel

Vrijdag, 11 februari 2022 om 23:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:33

Sevilla heeft vrijdagavond een zakelijke overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis was het team van trainer Julen Lopetegui een maat te groot voor Elche: 2-0. Los Nervionenses kwamen pas laat op stoom, daar de doelpunten vielen in de 70ste (Alejandro Gómez) en 76ste minuut (Rafa Mir). Dankzij de driepunter verkleint nummer twee Sevilla het gat met koploper Real Madrid voorlopig weer tot drie punten. Zaterdag wacht de Koninklijke een zware uitwedstrijd tegen Villarreal.

Net als in de doelpuntloze wedstrijd tegen Osasuna (0-0) had Lopetegui ook ditmaal een basisplek ingeruimd voor Karim Rekik en de van Manchester United overgekomen Anthony Martial. De eerste serieuze mogelijkheid van de ontmoeting werd al genoteerd in de zevende speelminuut. Namens Elche nam Guido Carrillo het doel van Yassine Bounou onder vuur, maar zijn schot ging rakelings naast. Aan de overzijde kwam Ivan Rakitic voor rust het dichtst bij een doelpunt. Doelman Édgar Badía had echter een fraaie redding in huis op het schot van de Kroaat.

In het tweede bedrijf kon Sevilla het verschil maken. Papu Gómez kreeg aan de linkerkant van het veld alle vrijheid om vanaf de middencirkel door te stoten tot de rand van het zestienmetergebied. De Argentijn sneed vervolgens naar binnen en vond met rechts de linkerbenedenhoek: 1-0. Daarmee vervloog de hoop op een punt voor Elche, dat zes minuten later ook de 2-0 incasseerde. Net als bij de openingstreffer lag de ruimte op de linkerflank. Martial haalde de achterlijn en zette voor op Mir, die ongedekt kon binnenknikken en daarmee de eindstand op het scorebord zette.