Dallinga slacht zeer ‘prijzig’ Jong Ajax; Volendam profiteert van twee stunts

Vrijdag, 11 februari 2022 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:21

Thijs Dallinga heeft vrijdag een einde gemaakt aan zijn doelpuntendroogte. De spits van Excelsior maakte tegen Jong Ajax, dat aantrad met de dure aanwinsten Mohammed Kudus en Mohamed Daramy, zijn 26ste én 27ste competitiegoal: 6-2 winst. Koploper FC Volendam won dankzij een late gestopte penalty door zijn doelman Filip Stankovic van Jong AZ (2-1) en zet een enorme stap op de ranglijst, omdat de drie voornaamste concurrenten niet konden winnen. Naast Jong Ajax gaat dat om FC Emmen (0-0 tegen Almere City FC) en ADO Den Haag (2-3 verlies tegen MVV Maastricht). Volendam staat zeven punten los op Emmen, maar heeft wel een duel meer gespeeld. FC Eindhoven blijft overigens bovenaan meedoen in de derde periode dankzij een knappe zege bij TOP Oss (1-2).

Excelsior - Jong Ajax 6-2

Jong Ajax startte uitstekend en kwam al na vier minuten op voorsprong via Christian Rasmussen, die gelanceerd werd door Naci Ünüvar en koelbloedig afrondde. Excelsior wist de wedstrijd vanaf de dertigste minuut volledig te kantelen. De Rotterdammers kwam op 1-1 via een hoekschop, die in de doelmond van Jong Ajax bleef hangen, waarna Anass Salah-Eddine de bal onfortuinlijk in eigen doel werkte. De spits maakte zes minuten later een veel mooiere goal, door bij de eerste paal knap weg te draaien bij zijn tegenstander en de bal in de verre kruising te jassen: 2-1. Ünüvar miste vervolgens een penalty, waarna Excelsior vlak voor rust zelfs op 3-1 kwam. Marouan Azarkan haalde na een heerlijke akka de achterlijn en zette voor op ?Reuven Niemeijer, die met hoofd scoorde.

Ook na rust bleef het doelpunten regenen in Kralingen. Redouan el Yaakoubi bracht Excelsior binnen het uur op 4-1 door van afstand heerlijk raak te schieten. Jong Ajax kwam snel op 4-2 via Liam van Gelderen, die bij de tweede paal kon intikken na een lage voorzet van Mohamed Daramy. De teruggebrachte spanning verdween na 71 minuten dankzij Dallinga, die na een perfecte breedtebal van Niemeijer kon intikken: 5-2. Jong Ajax-doelman Calvin Raatsie, in de rust ingevallen voor Jay Gorter, zorgde met een zeer ongelukkig eigen doelpunt voor 6-2. Raatsie wilde een schot van Couhaib Driouech keren en werkte de bal via de paal en zijn eigen rug in het doel.

FC Volendam - Jong AZ 2-1

De broertjes Ould-Chikh zorgden er na acht minuten voor dat FC Volendam de leiding nam. Walid Ould-Chikh legde af op Bilal Ould-Chikh, die van links naar binnen trok en fraai de verre hoek vond: 1-0. Jong AZ kwam binnen vijf minuten terug dankzij Mohamed Taabouni, die profiteerde van weifelend wegwerken achterin bij Volendam: 1-1. De thuisploeg was daarna veel sterker en miste grote kansen, maar kwam kort na rust toch op voorsprong. Damon Mirani zag een hoekschop doorstuiten en kon de bal zo binnenlopen: 2-1. Volendam liet de zege enorm in gevaar komen door een penalty weg te geven, maar Stankovic redde de koploper door de inzet van Peer Koopmeiners knap uit de hoek te tikken.

Almere City FC - FC Emmen 0-0

Almere kwam sterk voor de dag en kreeg voor rust de betere kansen. De ploeg van Alex Pastoor had pech dat een dreigende knal van Tim Receveur werd aangeraakt en dat Joey Jacobs uit een hoekschop net naast mikte. Na bijna een uur kreeg Thijs van Leeuwen na een kapbeweging een nog grotere kans, maar Emmen-goalie Michael Brouwer kreeg er een hand achter. Ook FC Emmen was daarna tweemaal erg kansrijk, maar Almere-goalie Nordin Bakker redde uitstekend op kopballen van Metehan Güçlü en Jeroen Veldmate.

ADO Den Haag - MVV Maastricht 2-3

ADO moest winnen om aansluiting te behouden bij de plekken voor directe promotie en zocht dan ook de aanval. MVV gokte op de counter en dat bleek een zeer vruchtbare tactiek, die tot een 0-2 ruststand leidde. Basisdebutant Toshio Lake bood met een heerlijke steekbal eerst een intikker aan Mart Remans, waarna Lake enkele minuten later zelf heerlijk de verre hoek trof met een schot.

ADO deed direct na rust wat terug met een kopdoelpunt van Thomas Verheydt uit een voorzet van Boy Kemper, maar moest toezien hoe Lake al snel de 1-3 op het scorebord zette. De nieuweling van MVV kon simpel intikken na goed voorbereidend werk van Remans. Een kwartier voor tijd knokte ADO zich naar 2-3 dankzij een intikker van Marius van Mil. Verheydt was daarvoor tegen MVV-doelman Romain Matthys opgesprongen, maar het doelpunt bleef staan. Samy Bourard raakte in blessuretijd de lat namens ADO, dat daardoor zeer verrassend verloor.

De Graafschap - FC Dordrecht 2-2

De thuisploeg begon nog voortvarend aan de ontmoeting met de nummer achttien van de ranglijst. Mees Kaandorp leverde in de derde speelminuut een uitstekende voorzet af bij Sam Hendriks, die van dichtbij zijn eerste doelpunt in het shirt van De Graafschap maakte. De ploeg van trainer Reinier Robbemond bleef de bovenliggende partij en creëerde diverse grote kansen, maar door het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding bleef de 2-0 uit. Halverwege de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig. Na een fraaie dribbel van Stijn Meijer over de achterlijn bediende hij invaller Jacky Donkor, die op koelbloedige wijze afrondde: 1-1. Nog geen tien minuten later was de sensatie compleet, daar Donkor met een waanzinnige omhaal op aangeven van Ruggero Mannes voor de winnende treffer zorgde: 1-2. Toch kwam De Graafschap in de 95ste minuut nog op gelijke hoogte dankzij een benutte strafschop van Hendriks: 2-2.

TOP Oss - FC Eindhoven 1-2

De Eindhovenaren hebben hun imposante zegereeks vrijdagavond verlengd. In de Noord-Brabantse derby kwam de ploeg van trainer Rob Penders na een kwartier spelen op een 0-1 voorsprong dankzij Mawouna Amevor. Tien minuten voor het rustsignaal werd de stand gelijkgetrokken door Kay Tejan, die op acrobatische wijze een voorzet van Jearl Margaritha verzilverde: 1-1. In het tweede bedrijf zorgde Oss voor te weinig gevaar om aanspraak te kunnen maken op de zege. Eindhoven was daarentegen een stuk efficiënter en vond in de 82ste minuut de voorsprong. Jasper Dahlhaus kreeg de winnende treffer achter zijn naam. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd mocht nog Charles-Andreas Brym een strafschop nemen, maar zijn inzet werd gekeerd door doelman Norbert Alblas. Penders haalde Brym nadien direct naar de kant.

Een geweldige gelijkmaker van Kay Tejan ???? pic.twitter.com/Co0bJepJb8 — ESPN NL (@ESPNnl) February 11, 2022

Helmond Sport - Telstar 2-2

Net na het verstrijken van het eerste half uur kwamen de bezoekers al met tien man te staan. Arbiter Jesse Rozendal gaf een directe rode kaart aan Roman Tugarinov na het neerhalen van de doorgebroken Aaron Bastiaans. Telstar stond op dat moment, dankzij een doelpunt van Rein Smit, reeds op een 0-1 voorsprong. De tussenstand leek ook de ruststand te worden, maar op slag van het rustsignaal nivelleerde Arno Van Keilegom de stand op aangeven van Bastiaans. Ondanks het numerieke overwicht kwam Helmond halverwege de tweede helft opnieuw op achterstand. Ditmaal fungeerde Smit als aangever en rondde Sven van Doorm af: 1-2. Lang kon Telstar overigens niet genieten van de voorsprong, want zeven minuten later zette Jelle Goselink de eindstand op het scorebord na een voorzet van Dylan Seys: 2-2.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 FC Volendam 26 17 8 1 28 59 2 FC Emmen 25 16 4 5 22 52 3 Jong Ajax 26 15 4 7 14 49 4 ADO Den Haag 26 17 3 6 22 48 5 FC Eindhoven 26 14 5 7 17 47 6 Excelsior 26 14 4 8 18 46 7 De Graafschap 26 13 6 7 13 45 8 Roda JC Kerkrade 25 11 9 5 20 42 9 Jong PSV 25 10 5 10 7 35 10 VVV-Venlo 25 10 2 13 -2 32 11 NAC Breda 24 7 9 8 3 30 12 Telstar 26 6 10 10 -19 28 13 TOP Oss 26 7 6 13 -11 27 14 FC Den Bosch 25 8 2 15 -19 26 15 MVV Maastricht 26 8 2 16 -26 26 16 Jong AZ 25 7 4 14 -9 25 17 Jong FC Utrecht 25 7 4 14 -20 25 18 FC Dordrecht 26 5 7 14 -21 22 19 Helmond Sport 25 5 6 14 -18 21 20 Almere City FC 26 4 8 14 -19 20