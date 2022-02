Grote zorgen om huilende matchwinner Kaj Sierhuis na trieste aftocht

Vrijdag, 11 februari 2022 om 21:57 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:13

Heracles Almelo heeft vrijdagavond een minimale zege geboekt in de Eredivisie. In eigen huis was de ploeg van trainer Frank Wormuth met 1-0 te sterk voor FC Utrecht. Lang zag het ernaar uit dat het duel zou uitdraaien op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de 83ste speelminuut brak Kaj Sierhuis de ban. De spits moest overigens het veld in de slotfase met een ernstig ogende knieblessure verlaten. De Domstedelingen blijven voorlopig steken op de zevende plek van de ranglijst; de club uit Almelo staat twaalfde.

Bij Heracles was er geen plaats in de basis voor nieuwkomers Justin Hoogma, Emil Hansson en Ana Ouahim. Tegelijkertijd zat Samuel Armenteros niet bij de wedstrijdselectie. Aan de overzijde had trainer René Hake een basisplek ingeruimd van Henk Veerman. De van sc Heerenveen overgekomen spits maakte afgelopen week al zijn debuut en verzorgde de winnende treffer tegen SC Cambuur (3-2). Verder keerde Tommy St. Jago zijn knieblessure terug in de wedstrijdselectie.

De openingsfase kende voor de aanwezige toeschouwers weinig hoogtepunten. In het eerste kwart van de wedstrijd kwam Heracles vaker in de buurt van het vijandige doel, maar grote kansen werden niet gecreëerd. De eerste serieuze mogelijkheid werd genoteerd in de 32ste speelminuut. Na een hoekschop van Bilal Basacikoglu kreeg de volledig vrijgelaten Sierhuis de bal op zijn knie, waardoor hij het leer niet de gewenste richting kon meegeven. Het tweede bedrijf was beduidend aantrekkelijker.

Direct na rust had Djevencio van der Kust de pech dat zijn inzet op de lat belandde, terwijl Mark van der Maarel rakelings over het doel van Janis Blaswich schoot. Aan de overzijde ontbrak het Basacikoglu aan fortuin in de afronding. Halverwege de tweede helft kreeg Veerman een uitgelezen kans om Utrecht de openingstreffer te bezorgen; Blaswich had echter een uitstekende redding in huis. Lang zag het ernaar uit dat het duel in een doelpuntloos gelijkspel zou eindigen, maar in de 83ste minuut werd de ban toch nog gebroken. Sierhuis had een uitstekende aanname na een breedtepass van Basacikoglu. Mike van der Hoorn werd makkelijk uitgespeeld en de spits tikte van dichtbij op koelbloedige wijze binnen: 1-0. In de slotfase moest Sierhuis nog naar de kant met een ogenschijnlijk heftige knieblessure nadat hij zich verstapte.