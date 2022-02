Het Spaanse toptalent (17) dat Barcelona boven Real Madrid verkoos

Zondag, 13 februari 2022 om 07:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:12

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de zeventienjarige vleugelaanvaller Fabio Blanco, die vorige maand de overstap van Eintracht Frankfurt naar Barcelona maakte.

Met de komst van Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang kreeg de selectie van Barcelona tijdens de winterse transferwindow in offensief opzicht een flinke kwaliteitsimpuls. De eerste tekenen zijn ook bemoedigend, zo wisten de Catalanen het net in het Camp Nou tegen Atlético Madrid (4-2) vier keer te vinden. Terwijl Barça hoopt dat de 21-jarige Ferran zich zal blijven ontwikkelen en nog minstens tien jaar een belangrijke rol in de voorhoede van los Azulgrana zal spelen, lijdt het geen twijfel dat Traoré en vooral Aubameyang meer een oplossing voor de korte termijn zijn.

Met dat in het achterhoofd is de komst van Fabio Blanco misschien wel een belangrijkere aanwinst met het oog op de toekomst. De zeventienjarige speler arriveerde in januari in Catalonië en tekende een contract voor tweeënhalf jaar met een ontsnappingsclausule van honderd miljoen euro. Zijn komst wordt gezien als een coup, vooral omdat Barcelona slechts enkele maanden geleden teleurgesteld was over het feit dat het een van de grootste jonge Spaanse talenten niet had kunnen contracteren.

Barça was afgelopen zomer samen met Real Madrid verwikkeld in een strijd om Blanco te contracteren, toen zijn contract bij Valencia de laatste weken inging. Manchester City was naar verluidt ook geïnteresseerd, maar het was Eintracht Frankfurt dat verrassend genoeg met de handtekening van de jongeling pronkte. Blanco was op zoek naar speelminuten in een eerste elftal. Het succes van andere jonge buitenlandse talenten in de Bundesliga gaf waarschijnlijk voor hem de doorslag. Barcelona was in het bijzonder teleurgesteld omdat ze hem al meer dan een jaar op de voet volgden en bronnen binnen de club hebben GOAL verteld dat ze het gevoel hadden dat ze het talent konden contracteren voordat hun contractaanbod verrassend werd afgewezen.

Blanco’s verblijf in Duitsland werd echter niet wat hij ervan gehoopt had. Kort na zijn komst vonden er bij Eintracht Frankfurt intern de nodige mutaties plaats. Bij de Duitse club werden er een nieuwe voorzitter, technisch directeur en trainer aangesteld, die geen van allen betrokken waren bij de beslissing om Blanco afgelopen zomer te contracteren. Hij leek nooit uitzicht te hebben op perspectief in het eerste elftal, en in plaats daarvan speelde hij slechts acht wedstrijden voor de Onder 19, waarin hij twee doelpunten maakte.

Tegen de tijd dat de winterse transferwindow zich aandiende, was hij klaar om Frankfurt te verlaten. Hoewel Real Madrid opnieuw belangstelling toonde, leek Barcelona dit keer de ideale bestemming, vooral omdat Xavi tijdens zijn eerste maanden aan het hoofd van de club had laten zien dat hij bereid was om de jeugd een kans te geven. Barça had ook het voordeel dat mensen binnen de club Blanco kende uit zijn tijd bij Valencia. José Ramón Alexanco, die momenteel de directeur van de jeugdopleiding van Barcelona is, haalde Blanco in 2016 van Almería naar Mestalla. Bovendien is Barcelona's veelgeprezen nieuwe sportief directeur Mateu Alemany, de man die toezag op Blanco's laatste contractverlenging tijdens zijn tijd bij los Che.

Wat maakt Blanco zo speciaal dat clubs als Barcelona en Real Madrid hem zo graag in wilden lijven? Een jeugdtrainer die Blanco's carrière heeft gevolgd, beschreef hem tegenover GOAL als een ‘zeer interessante vleugelspeler, met veel intelligentie en fysieke kracht’. Blanco speelt voornamelijk aan de rechterkant. In tegenstelling tot veel moderne vleugelaanvallers, geeft hij de voorkeur aan het buitenom passeren van zijn directe tegenstanders om zijn ploeggenoten van voorzetten op maat te voorzien. Zijn bravoure en snelheid worden als twee belangrijke onderdelen van zijn spel beschouwd.

De jeugdinternational van Spanje heeft ook een neusje voor de goal. De fans van Barça hopen dat hij dat in de komende maanden en jaren kan laten zien. Blanco sloot na zijn transfer aan bij Barcelona B, waar hij in de derde divisie van Spanje gewend kan raken aan het spelen van betaald voetbal. Eind januari maakte de tiener zijn debuut in de mini-Clásico tegen Real Madrid Castilla. Hij kwam van de bank en hielp de Catalanen om na een 2-0 achterstand toch nog een punt te pakken, voordat hij de week erop tegen Algeciras voor het eerst in de basisopstelling stond.

Gezien de nieuwe aanwinsten van Xavi, is het waarschijnlijk dat Blanco zijn minuten dit seizoen in de beloftenploeg van Barcelona blijft maken. De oefenmeester kan in offensief opzicht namelijk een beroep doen op meer ervaren spelers. Wanneer fans de komende jaren terugkijken op de winterse transferwindow van 2022, is er de hoop dat ze dat niet alleen zullen doen omdat het symbool stond voor de nieuwe ambitie van de club, maar deze ook een ster in wording naar het Camp Nou bracht in de vorm van Fabio Blanco.