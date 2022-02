Arsenal zaait twijfel met man van 9 miljoen: ‘Past niet in speelstijl Arteta’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 20:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:14

Arsenal heeft met Matt Turner zijn gewenste nieuwe doelman binnen, zo bevestigt zijn Amerikaanse club New England Revolution. De Londenaren betalen volgens Fabrizio Romano een vast bedrag van zes miljoen euro plus drie miljoen euro aan eventuele bonussen. De 27-jarige Turner wordt door Arsenal binnengehaald als tweede doelman achter Aaron Ramsdale. In Engeland klinken direct twijfels over de aankoop: zo twijfelt The Athletic aan het meevoetballende vermogen van de Amerikaan, die per 1 juli overkomt.

Turner is een laatbloeier in het voetbal: de goalie kwam in 2016 pas op 22-jarige leeftijd vanuit het lagere Amerikaanse voetbal bij New England Revolution, dat uitkomt in de Major League Soccer. Sinds 2018 is Turner de eerste doelman van de club en heeft hij inmiddels 106 officiële wedstrijden gespeeld. De goalie wordt in de Verenigde Staten geprezen om de ontwikkeling die hij op relatief late leeftijd heeft doorgemaakt. Op 1 februari vorig jaar zag hij dat beloond worden met zijn debuut voor het Amerikaanse elftal, waarvoor hij in totaal al zestien keer uitkwam.

Bij zijn nationale elftal strijdt Turner om een plek onder de lat met Zack Steffen, die in 2019 een vergelijkbare transfer maakte door over te stappen van Columbus Crew naar Manchester City. Steffen wordt door Josep Guardiola gezien als potentiële opvolger van Ederson Moraes en is door City met name gescout op zijn uitstekende meevoetballende kwaliteiten. In de filosofie van Guardiola is de doelman een cruciale pion in de opbouw van achteruit en bij Arsenal is dat onder zijn voormalig assistent Mikel Arteta niet anders. Dat is direct waarom The Athletic vraagtekens zet bij de transfer van Arsenal, want Turner staat juist níét bekend om zijn kwaliteiten met de bal aan de voet.

Het succes van de tactiek van Arsenal is sterk afhankelijk van het vermogen van zijn goalie om ver voor zijn doel te spelen en als 'eerste aanvaller' de opbouw in te leiden, stipt het sportmedium aan. Daarin zal Turner volgens The Athletic nog grote stappen moeten zetten, hoewel hij daarin het afgelopen jaar al verbeterd is. Een voordeel is dat hij zich kan ontwikkelen in de schaduw van Aaron Ramsdale, de onbetwiste nummer één van Arsenal, die hem het nodige kan bijbrengen op het gebied van meevoetballen. De verwachting is overigens dat Bernd Leno, de huidige tweede keus, in de zomer vertrekt bij Arsenal.