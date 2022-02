Verweij: ‘Overmars wilde dat zijn vriend de opvolger van Ten Hag zou worden’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 20:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:57

Mike Verweij heeft vrijdagavond laten weten dat Peter Bosz de gewenste opvolger van trainer Erik ten Hag was bij Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf vertelt de journalist van de krant dat het ontslag van Marc Overmars niet alleen op directieniveau gevolgen zal hebben, maar dat ook de toekomst voor de dug-out er mogelijk anders uit zal zien. Volgens Verweij was Overmars al bezig met het voorsorteren op een eventueel vertrek van Ten Hag.

“Er zijn verschillende zaken onzeker na het vertrek van Overmars”, waarna Verweij refereert aan de huidige oefenmeester van Olympique Lyon. “Bosz was dé droomkandidaat van Overmars. Dat zijn vrienden en die zijn ook samen op vakantie naar Curaçao geweest. Die blijft hem ook trouw, denk ik. Als Overmars was blijven zitten en hij zou beschikbaar zijn, dan was het een abc’tje geweest. Dan had Overmars Bosz teruggehaald. Nu zal er een opvolger voor Overmars moeten komen en die moet een eigen beslissing nemen. Of Bosz dan ook de droomkandidaat is, weet ik niet."

Ook Valentijn Driessen twijfelt aan de haalbaarheid van Bosz door het vertrek van Overmars. “Ik ben benieuwd of de nieuwe technisch directeur de ruimte krijgt om zelf een trainer aan te stellen op het moment dat Ten Hag vertrekt. Ik denk dat Edwin van der Sar, mocht hij blijven, daar ook veel invloed op heeft." Wel verwacht Driessen dat de huidige situatie van Bosz in Frankrijk positief kan zijn voor Ajax. "Bij Lyon loopt het niet lekker. Op een gegeven moment denk je na twee overwinning op rij: nu is het lek boven. Maar dat blijkt toch iedere keer een misrekening", aldus Driessen.

Op de persconferentie na afloop van het verloren Ligue 1-duel met AS Monaco (2-0) kreeg Bosz het inderdaad aan de stok met de Franse pers over de aanvallende speelwijze van les Gones. “We staan slecht te verdedigen? Als je geen druk op de bal zet en terugstapt, is iedere bal in de rug gevaarlijk”, reageerde fel Bosz op een vraag uit de perszaal. Met name de keuze om met een driemansverdediging te spelen viel slecht bij de Franse criticasters. Bosz beet terug. “Wat mij stoort is dat iedereen elkaar napraat. Maar ik speelde helemaal niet met drie verdedigers. Het waren er vier. Althans, aan de bal met drie. Zonder bal verdedigden we met vier.”