Depay legde in de winter meerdere aanbiedingen naast zich neer

Vrijdag, 11 februari 2022 om 17:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:45

Memphis Depay had de mogelijkheid om Barcelona in de winter te verlaten, meldt Sport. Verschillende Italiaanse clubs hebben geprobeerd om de aanvaller los te weken, maar zijn daar niet in geslaagd. Depay is vastberaden om te slagen bij Barcelona, waar hij werd binnengehaald door de inmiddels ontslagen Ronald Koeman. Naar verluidt neemt hij komende zomer pas een beslissing over zijn toekomst.

Depay werd binnengehaald als steraankoop bij Barcelona, maar is inmiddels naar de achtergrond verdreven. De aanvaller kwam door toedoen van Koeman bij de Catalaanse grootmacht terecht. Het vertrek van zijn landgenoot en de vele winteraankopen hebben hem echter geen goed gedaan. Depay had in januari enkele aanbiedingen op zak, maar besloot voor zijn kans te gaan bij Barcelona. Clubs staan nog steeds in de rij om Depay in te lijven, maar de aanvaller heeft aangegeven pas na dit seizoen een knoop door te zullen hakken.

Vermoedelijk wil Depay met eigen ogen zien wat zijn nieuwe rol is binnen het elftal, nu Xavi zijn selectie heeft aangevuld met Ferran Torres, Adama Traoré en Pierre-Emerick Aubameyang. Verwacht wordt dat Depay door de komst van het drietal nog minder uitzicht heeft op speelminuten, ook omdat Ousmane Dembélé is gebleven. Depay is al enkele weken geblesseerd, maar wil uit de eerste hand zien of Xavi hem nodig heeft of niet. Het is Depay's grote droom om te slagen bij Barcelona, om die reden deed hij een financieel offer, maar dan wil hij wel spelen.

Depay is van mening dat hij van waarde kan zijn voor dit Barcelona, terwijl ondertussen de interesse vanuit Italië toeneemt. Verschillende clubs hebben tijdens de winterwindow geïnformeerd naar de Nederlander. Het staat vast dat Barcelona door de lage salariseisen niet veel van hem kan eisen, mocht hij besluiten om te vertrekken. Depay is zondag in de derby tegen Espanyol sowieso nog niet van de partij, hij traint apart van de groep. Naar verwachting sluit hij volgende week weer aan bij de groep.

Normaliter zou hij donderdag zijn eventuele rentree kunnen maken, als Barcelona in de Europa League op bezoek gaat bij Napoli. Indien Xavi geen risico wenst te nemen, kan Depay tegen Valencia (17 februari) weer onderdeel uitmaken van de wedstrijdselectie. De aanvaller raakte in het laatste groepsduel van de Champions League geblesseerd tegen Bayern München. Tegen Granada en Real Madrid (Super Cup) kwam hij wel in actie, maar daarna ging het opnieuw mis. In totaal moest hij negen duels laten schieten.