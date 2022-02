Spartak deelt beelden van rode kaart Promes: ‘Niet voor overgevoelige mensen’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 17:02 • Laatste update: 19:13

Quincy Promes heeft zichzelf een slechte dienst bewezen tijdens het trainingskamp van Spartak Moskou. De aanvaller speelde vrijdagmiddag met zijn ploeg een oefenduel tegen het Armeense Pyunik, maar werd al na 36 minuten spelen van het veld gestuurd. Promes maakte een slaande beweging richting zijn directe tegenstander en kon vroegtijdig inrukken.

Spartak Moskou heeft beelden van het moment op Twitter gezet. Daarop is te zien hoe Promes met zijn rechterarm naar achteren slaat in de richting van zijn tegenstander, die vervolgens met een hoop theater naar de grond gaat. "We hopen dat de speler geen hersenschudding heeft opgelopen!", schrijft de Russische club er sarcastisch bij. "Waarschuwing: deze beelden zijn niet geschikt voor overgevoelige mensen."

De dienstdoende scheidsrechter besloot Promes met een rode kaart van veld te sturen. Beide ploegen hadden op dat moment nog niet gescoord. Pyunik kwam na ruim een uur spelen op voorsprong, waarna aanvoerder Georgiy Dzhikiya in de slotfase met de 1-1 de eindstand op het bord zette. Spartak stelde in de rust voor om het duel met elf tegen elf te hervatten, maar daar voelde de Armeense formatie niets voor. Spartak speelde daardoor bijna een uur met een man minder.

De Russische competitie ligt momenteel stil. In de Premier League zijn achttien van de dertig wedstrijden gespeeld. Spartak staat negende met 23 punten. Opvallend genoeg speelde de ploeg van trainer Paolo Vanoli vier van de vijf vriendschappelijke wedstrijden gelijk tijdens de winterstop. Vanoli nam in december het stokje over van de ontslagen Rui Vitória, die op straat werd gezet vanwege tegenvallende resultaten. Door het vertrek van Jorrit Hendrix naar Feyenoord is Promes de enige overgebleven Nederlander bij Spartak.