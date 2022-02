Ronaldo laat fans verbijsterd achter na livestream vanuit sauna: ‘Wat doe je?’

Cristiano Ronaldo heeft deze week voor verbazing gezorgd met een livestream op Instagram. De Portugese superster besloot zijn ruim 400 miljoen volgers te laten meegenieten van een bezoekje aan de sauna, maar bleef vervolgens anderhalve minuut stil. Onder meer voormalig ploeggenoot Rio Ferdinand sloot zich aan bij de livestream. "Wat ben je aan het doen", vroeg de oud-verdediger van Manchester United stomverbaasd.

Op de video, die op het hoogtepunt door ruim 700.000 mensen bekeken werd, is te zien hoe Ronaldo zich in zijn privésauna begeeft. De aanvaller van Manchester United giet wat water over de hete kolen en draait zijn camera om zijn omvangrijke achtertuin te showen. Ondertussen blijft het angstvallig stil. Online ontstond met name verbazing over het feit dat Ronaldo geen woord wisselde met zijn volgers.

Onder meer Ferdinand meldde zich in de comments. "Wat ben je aan het doen, broer?", vroeg de voormalig ploeggenoot, begeleid met drie lachende emoji's. Ook andere volgers waren in de war door de video die zo'n anderhalve minuut duurde. "Ronaldo heeft 400 miljoen volgers op Instagram en weet niet eens hoe het werkt", aldus een volger. "Ik ben ervan overtuigd dat hij een robot is", stelde een ander.

Ronaldo is de eerste persoon die de grens van 400 miljoen volgers heeft gepasseerd op Instagram. Kylie Jenner is zijn grootste 'concurrent' met 310 miljoen volgers. In slechts vijf maanden tijd is het aantal volgers van Ronaldo met liefst 163 miljoen toegenomen. Dit heeft met name te maken met zijn terugkeer in het shirt van United. Ronaldo keerde in de zomer terug bij de club waar hij tussen 2003 en 2009 grote successen boekte.