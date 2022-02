Roger Schmidt krijgt goed nieuws uit ziekenboeg van PSV

Vrijdag, 11 februari 2022 om 15:46 • Jordi Tomasowa

Roger Schmidt heeft in aanloop naar het Eredivisie-duel met Vitesse goed nieuws uit de ziekenboeg gekregen. Aanvoerder Marco van Ginkel ontbrak tegen AZ (1-2 verlies) en NAC Breda (4-0 winst), maar is weer fit en zal volgens het Eindhovens dagblad naar alle waarschijnlijkheid zijn rentree in de selectie maken. Daarnaast verloopt het herstel van André Ramalho voorspoedig.

PSV kreeg vlak voor de winterstop een flinke domper te verwerken, toen Ramalho tegen Go Ahead Eagles (2-0) geblesseerd raakte aan zijn enkel. De 29-jarige verdediger onderging begin januari een operatie, waardoor hij maanden aan de kant zou staan. Er is in Eindhoven echter de hoop dat de Braziliaan in maart al zijn rentree kan maken. “Volgende week gaat het gips van zijn been”, zegt Schmidt tegenover het Eindhovens Dagblad. “Een terugkeer in april lijkt me aan de late kant, als ik het nu bekijk. Ik weet zeker dat André er alles aan gaat doen om eerder inzetbaar te zijn. Het zou kunnen dat dat lukt. Vanaf volgende week kan hij weer opbouwen en kijken we hoe snel het gaat.”

Begin deze week kreeg Schmidt al goed nieuws te horen. Madueke kwakkelde tijdens de eerste seizoenshelft met meerdere blessures, maar kon in het TOTO KNVB Beker-duel met NAC zijn langverwachte rentree maken. De vleugelaanvaller liet zich direct gelden door in de met 4-0 gewonnen kwartfinale de openingstreffer voor zijn rekening te nemen. “Maar laten we niet te veel druk op hem leggen”, geeft Schmidt aan. “We zijn heel blij dat hij terug is en fit is, maar doen het voorzichtig aan na wat er vorig jaar gebeurd is.”

Naast Madueke werd ook Carlos Vinícius tegen NAC weer fit genoeg bevonden om speelminuten te maken. De terugkeer van de Braziliaanse spits gaf Schmidt meer opties in de punt van de aanval. Met de terugkeer van het tweetal en Van Ginkel stroomt de ziekenboeg van PSV verder leeg. Naast Ramalho kan Schmidt nog altijd geen beroep doen op Maxi Romero (spierblessure) en Ryan Thomas (knie).