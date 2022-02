Arne Slot gaat tijdens persconferentie in op situaties bij Ajax en PSV

Vrijdag, 11 februari 2022 om 14:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:24

Arne Slot heeft zich vrijdagmiddag tijdens de afsluitende persconferentie uitgelaten over de situatie bij Ajax. Bij de Amsterdammers stapte zondagavond directeur voetbalzaken Marc Overmars op wegens grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke collega's. Ook bij PSV was het onrustig. Trainer Roger Schmidt besloot zijn aflopende contract niet te verlengen en zorgde vervolgens voor een keeperssoap door binnen drie dagen twee keer van doelman te wisselen.

"Ik was compleet verrast toen ik zondagavond naar Studio Voetbal zat te kijken en het nieuws voorbijkwam", aldus Slot over de situatie bij Ajax. Het nieuws rond Overmars werd zondagavond tijdens de uitzending van het voetbalpraatprogramma bekend, waarop presentator Sjoerd van Ramshorst de verklaring van de Amsterdamse club live voorlas. "Volgens mij hoorde ik een speler van Ajax, ik geloof dat het Steven Berghuis was, zeggen: 'Zou het gehackt zijn, het account van Ajax?' Dat is het eerst waar je dan aan zit te denken. Maar dan blijkt het waar te zijn, dan is dat wel even schrikken."

Slot geeft te kennen dat grensoverschrijdend gedrag ook binnen Feyenoord ter sprake is gekomen de voorbije dagen. "Er zal ongetwijfeld aandacht aan besteed zijn, voor de tijd en de afgelopen weken ook", aldus de trainer. "Op 1908 (trainingscomplex van Feyenoord, red.) werken weinig vrouwen, ik geloof drie of vier. Zoals je het er met de technische staf over hebt, zo heb je het er ook met de vrouwen over hoe zij de werksfeer ervaren. Ze gaven aan dat ze de werksfeer als zeer prettig ervaren. Maar dat geldt niet alleen voor de vrouwen, dat geldt ook voor de mannen."

Ook bij PSV was er reuring de voorbije weken. Trainer Roger Schmidt besloot zijn contract niet te verlengen en stond vervolgens aan de basis van een ware keeperssoap. Hij passeerde Joël Drommel voor Yvon Mvogo, maar was ook over de Zwitser niet te spreken. Drommel keerde daarop in de bekerwedstrijd tegen NAC Breda terug onder de lat en is voorlopig de eerste doelman. "Bij PSV gebeurt niks", meent Slot. "Het enige wat daar gebeurt is dat een trainer met een aflopend contract aangeeft dat hij zijn contract niet verlengt. Dat gebeurt wel vaker in de voetballerij. Ik vind dat niet zo spannend."

"Bij Ajax gebeurt er op directieniveau zeker wel iets", vervolgt Slot vervolgens. "Maar volgens mij hebben de spelers daar aangetoond dat ze desondanks in staat zijn om heel goed voetbal te spelen. Daar was Thomas Letsch van onder de indruk, maar ik denk niet dat hij de enige trainer was die daar van onder de indruk was." Ajax liet woensdagavond geen spaan heel van Vitesse en rolde de Arnhemmers in de eigen Johan Cruijff ArenA met 5-0 op. Letsch deelde na afloop openlijk zijn complimenten uit richting de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Feyenoord werd door de nederlagen van PSV tegen Ajax en AZ naar voren geschoven als grootste kanshebber voor de tweede plek. Volgens Slot is dat geen thema binnen de club. "We spreken daar niet over waar ik bij ben. Het zou heel goed kunnen dat ze het daar in de kleedkamer wel soms over hebben. Het enige waar wij mee bezig zijn is dat we ons beste voetbal aan het einde van het seizoen willen spelen. Dat betekent dat we continu moeten doorontwikkelen. Daar proberen we aandacht aan te besteden. En dan gaat het niet over de eerste, tweede of derde plek. Daar hebben we het niet over."