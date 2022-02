Van Halst: ‘Ik ben echt bedreigd in de regio en heb politiebegeleiding gehad’

Vrijdag, 11 februari 2022

In Vloggertje gaat presentator Mounir Boualin op bezoek bij bekende gezichten uit de voetballerij. Ditmaal is hij te gast bij Jan van Halst, die speelde voor onder andere Ajax, FC Twente en Vitesse. Tegenwoordig is hij voetbalanalist bij Ziggo Sport en hij heeft zijn eigen bedrijf. In het interview vertelt hij over mentale weerbaarheid en blikt hij onder meer terug op zijn roerige tijd als directeur bij FC Twente.

“Ik kon niet zo goed voetballen. Ik was het type dat vaak de leiding nam in het veld en moest het hebben van het coachen”, blikt Van Halst terug op zijn periode als voetballer. Ook zijn voormalig coach Willem van Hanegem had dat in de gaten, memoreert de oud-middenvelder: “Jan, als de tegenstander de bal heeft, moet jij de bal veroveren, maar daarna moet je hem zo snel mogelijk inleveren bij iemand die er iets mee kan.’’ Daar kon Van Halst zich wel in vinden: “In de kern had hij gelijk, bij Ajax kwam ik met jongens te spelen zoals Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder en Andy van der Meijde. Dat soort jongens konden doelpunten maken en een man uitspelen. Dat kon ik niet, maar ik kon ze wel op de goede plek houden, neerzetten, motiveren en balletjes afpakken.”

Het talent in leidinggeven kreeg al snel zijn vervolg na zijn actieve voetbalcarrière, waar hij ervaring opdeed in managementfuncties. Dit uiteindelijk resulteerde in het starten van een trainings- en coachingsbureau. “Ik train en coach mensen uit het bedrijfsleven die leiding moeten geven aan teams. Ik weet uit eigen ervaring hoe verrekte lastig dat kan zijn.” Dat ervaarde hij ook tijdens zijn periode als commercieel en technisch directeur bij FC Twente “Eerst werkte ik in een periode waarin het bergopwaarts ging met de club en mocht ik een prominente rol spelen in de bouw van het nieuwe stadion. Daarna ben ik een poos weggeweest en in die vijf jaar is de club helemaal afgegleden. Toen ze me vroegen terug te komen werd mijn ego gestreeld en ben ik ingestapt, maar al snel bleek dat er een directeur nodig was die kon saneren en keihard kon ingrijpen. Daar was ik niet geschikt voor en ik had daar nooit in moeten stappen”, vertelt Van Halst. De degradatie van de club werd hem ook persoonlijk kwalijk genomen: “Ik ben een half jaar bedreigd en kreeg politiebegeleiding.”

Afgelopen zomer kreeg Van Halst bekendheid bij het grote publiek door zijn deelname aan Expeditie Robinson, iets dat ook gevolgen had voor zijn imago. “Als ik naar de berichten kijk, heb ik daar blijkbaar als mens een goede indruk achtergelaten", zegt Van Halst. "Dan zie je een groot contrast tussen die eikel bij FC Twente en de perceptie nu, maar ik ben nog steeds dezelfde persoon.”

Als presentator Mounir vraagt hoe hij zijn carrière als voetballer heeft beleefd, vertelt de 52-jarige ondernemer over het mentale aspect: “Ik kwam bij FC Twente in de basis en kon de hele week voluit trainen, maar als ik zondag een wedstrijd moest spelen, kon ik na een half uur al niet meer lopen. Ik raakte verstijfd, keek naar de klok en dacht bij mezelf: is het al afgelopen?’’ Hier leerde Van Halst mee omgaan door zijn mindset om te zetten, met behulp van oefeningen uit een boek. “Op donderdagmorgen was de leukste training en ik moest ervoor zorgen dat ik dat gevoel meenam naar de zondag. Uiteindelijk lukte dit en kon ik langzaam mijn mindset veranderen.’’

Om te illustreren dat dit soort dingen in het hedendaagse voetbal nog steeds een belangrijke rol spelen, legt Boualin de link met Davy Pröpper en Mohamed Ihattaren. Van Halst: “Dat vind ik echt zonde. Zo’n Ihattaren zou ik zo in huis nemen, dat lijkt me echt een leuke gozer. Hij worstelt blijkbaar met verschillende dingen, maar hij is waarschijnlijk ooit begonnen omdat hij voetbal leuk vond en plezier wilde maken met ze vrienden. Daarna komen er ineens allerlei dingen bij kijken als je prof wordt, maar de kern blijft toch dat je gewoon lekker een balletje wilt trappen.”

Een balletje trappen deed Van Halst ook in zijn periode bij Ajax met niemand minder dan Zlatan Ibrahimovic. “Zlatan was toen al zoals hij nu is. Ik sliep vaak bij hem op de kamer tijdens een trainingskamp. Hij kwam met veel verwachtingen en was een grote aankoop van vier, vijf, zes miljoen (bijna acht, red.). Veel geld in die tijd. Hij wilde het maken, maar kwam op de bank terecht. Op trainingen was hij heel goed, alleen bij de wedstrijden wilde het niet lopen. Hij werd uitgefloten en ergerde zich daaraan. Ik vroeg hem daar wel eens naar en dan zei hij: ‘Ik vind het belachelijk, people don’t know how good I am, I am Zlatan, I am god!’ Ik dacht in die tijd dat hij het niet meer ging redden, maar het tegendeel heeft hij bewezen en dat doet hij nu nog steeds.”