Frenkie de Jong heeft belangrijk besluit over toekomst al genomen

Vrijdag, 11 februari 2022 om 14:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:58

Frenkie de Jong is niet langer van plan om Barcelona te verlaten. De middenvelder heeft verschillende aanbiedingen ontvangen en twijfelde over zijn toekomst bij de Catalaanse club sinds het vertrek van Ronald Koeman, maar zit volgens Sport weer lekker in zijn vel. Xavi heeft hem gevraagd naar voren te treden, daar de Spaanse oefenmeester gecharmeerd is van het spel van De Jong. Barcelona was daarentegen bereid om te luisteren naar interessante aanbiedingen.

Het lijkt erop dat De Jong zijn oude vorm begint te herpakken. De middenvelder was dit seizoen al vaak wisselvallig en belandde zelfs even op de bank, maar kruipt langzaam richting zijn oude niveau. Volgens Sport heeft hij duidelijk gemaakt dat hij onderdeel wil blijven uitmaken van het project bij Barcelona. De Jong heeft aanbiedingen op tafel liggen en komt lang niet altijd uit de verf, maar is vastberaden om te slagen in het Camp Nou. Komende zomer zal hij dan ook niet luisteren naar wat andere clubs te bieden hebben, zo klinkt het.

De Jong, die bij Barcelona nog een contract heeft tot medio 2026, is zich ervan bewust dat de concurrentie is toegenomen op het middenveld. Desondanks kan hij de laatste weken weer rekenen op een basisplaats onder Xavi. De Jong had het moeilijk met het vertrek van Koeman, die hem de vrijheid gaf op het middenveld en een prominente rol in het elftal weglegde voor de spelverdeler. Er ontstonden geruchten over een eventueel vertrek, met name door de interesse van Liverpool en Bayern München. Beide clubs zouden bereid zijn om het gewenste bedrag op tafel te leggen voor De Jong.

Barcelona heeft altijd benadrukt dat De Jong een belangrijk onderdeel uit kan maken van de toekomst van de club. Anderzijds waren er ook geluiden dat de clubleiding bereid was om te luisteren naar interessante aanbiedingen als hij zijn spel niet zou verbeteren. Barça zou er goed aan doen om komende zomer een flink bedrag te incasseren, waarbij De Jong als voornaamste kandidaat werd gezien om te verkopen. Net als De Jong geldt ook Gavi als onbetwiste basisspeler. Ondertussen wint Nico terrein. De Jong heeft besloten om te vechten voor zijn plek en is bereid om zijn toekomst aan de club te verbinden.