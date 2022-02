KNVB-directeur spreekt zich uit over situatie rond Marc Overmars

Vrijdag, 11 februari 2022 om 13:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:38

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB, vindt het naïef om te denken dat grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik niet in de voetbalwereld voorkomt. Van Leeuwen reageert voor het eerst op het vertrek van Marc Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax na diens grensoverschrijdende gedrag richting vrouwelijke collega’s van de Amsterdamse club. Ze laat weten dat het ‘keihard aankomt’ dat de vrouwelijke slachtoffers misschien al heel lang hebben rondgelopen met hun verhaal, voordat ze het durfden te melden.

“Het is natuurlijk verschrikkelijk dat door het wangedrag van personen met macht, andere mensen in onveilige situaties komen”, laat Van Leeuwen weten tegenover ESPN. “In dit geval de vrouwen bij Ajax die slachtoffer zijn en misschien al heel lang hebben rondgelopen met hun verhaal, voordat ze het durfden te melden. Dat komt keihard aan.” Volgens de directeur betaald voetbal vindt de KNVB dit onderwerp ‘heel erg belangrijk’. “Het speelt ook zeker een rol om te beïnvloeden dat dit onderwerp hoog op de agenda staat, ook in het betaald voetbal, dat clubs handvatten krijgen om veilige werkomgeving te stimuleren.”

“'Wij hebben ook nooit gedacht dat het hier niet zou gebeuren, maar nu hebben we een concreet voorbeeld en nu komt het wel heel dichtbij. “Dat is een soort reality check, niet alleen voor ons maar voor de hele samenleving”, zegt Van Leeuwen. Ze laat weten dat de KNVB al langer in gesprek is met alle contactpersonenen van alle betaald voetbal organisaties. “Het gaat over beleid, wat kan wel en wat kan niet, het gaat over meldingen. Het zou naïef zijn om nu te denken dat het maar één keer voorkomt. Dat geldt voor het voetbal, maar ook voor de rest van de samenleving.”

Maandag kwam de KNVB al met een algemeen statement naar buiten over het grensoverschrijdende gedrag van Overmars. “Als grootste sportbond van Nederland zijn wij ons ervan bewust dat helaas ook in de sportwereld machtsrelaties een rol kunnen spelen op de werkvloer”, schreef de voetbalbond. “Tegen alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag willen we zeggen: Meld je alsjeblieft, hoe moeilijk het ook is. Het kan anoniem, bij de vertrouwenscontactpersoon van je club, van de KNVB of bij het Centrum Veilige Sport.”