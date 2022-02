‘Real Madrid doet gewilde Erling Braut Haaland opvallend voorstel’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 12:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:17

Real Madrid heeft Erling Braut Haaland gevraagd om nog een seizoen bij Borussia Dortmund te blijven, zo weet Ruhr Nachrichten. De koploper van LaLiga hoopt naast Kylian Mbappé ook nog altijd de spits van Borussia Dortmund te verwelkomen, maar een transfer naar de Europese recordkampioen in de zomer van 2023 lijkt meer waarschijnlijk..

Haaland scoorde sinds januari 2020 80 doelpunten in 79 wedstrijden namens Borussia Dortmund en wordt tegenwoordig beschouwd als een van de meest gewilde spelers in Europa. Dit seizoen was hij namens BVB in de Bundesliga al goed voor zestien treffers. De naam van de Noorse doelpuntenmachine wordt de laatste tijd meer dan geregeld in verband gebracht met Real Madrid. Haaland ligt weliswaar tot medio 2024 vast bij Dortmund, maar kan vanwege een clausule in zijn contract naar verluidt voor rond de 75 miljoen euro vertrekken vanaf 2022.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Ruhr Nachrichten heeft Haaland inmiddels meerdere aanbiedingen op zak, maar gaat de voorkeur van de aanvaller uit naar Real Madrid. Het Duitse medium meldt echter dat De Koninklijke hoopt dat Haaland nog een seizoen bij Dortmund wil blijven spelen. In de zomer van 2023 loopt het contract van Karim Benzema in Madrid af en de club ziet de Noorse spits als ideale vervanger. Benzema bewijst dit seizoen nog steeds van grote waarde te zijn voor de huidige koploper van LaLiga. In 28 officiële duels was hij goed voor 24 goals en 9 assists.

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez ziet het dan ook niet zitten om Benzema na het huidige seizoen al af te serveren, wat de eventuele zomerse komst van Haaland bemoeilijkt. Ondanks dat de spits van Borussia Dortmund zijn zinnen op een transfer naar de Spaanse hoofdstad heeft gezet, meldt Ruhr Nachrichten dat hij niets ziet in het opvallende voorstel van Real Madrid. Naast Real zou Haaland ook kunnen rekenen op interesse van Paris Saint-Germain, Barcelona en Manchester City.