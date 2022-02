Cristiano Ronaldo denkt alweer aan transfer

Leeds United houdt rekening met het vertrek van Marcelo Bielsa. Ernesto Valverde, Jesse Marsch - allebei clubloos - en Huddersfield Town-manager Carlos Corberan zijn in beeld als zijn opvolger. (Daily Telegraph)

De Portugese aanvaller gaat spoedig met zaakwaarnemer Jorge Mendes en de clubleiding om de tafel om te praten over de perspectieven.

Internazionale is al bezig met het voorbereiden van de zomerse transferwindow. Daarin moeten Gleison Bremer van Torino, Gianluca Scamacca en Davide Frattesi - allebei van Sassuolo - worden binnengehaald. (Fabrizio Romano)

Borussia Dortmund en Manuel Akanji lijken het niet eens te gaan worden over het verlengen van zijn tot medio 2023 lopende contract. De Zwitserse verdediger wil twee keer zoveel gaan verdienen. (BILD)