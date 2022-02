Klopp spreekt zich uit over Wout Weghorst: ‘Als je die wedstrijd gezien hebt...’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 11:51 • Chris Meijer • Laatste update: 12:13

Jürgen Klopp is op zijn hoede voor Wout Weghorst. Liverpool neemt het komende zondag op Turf Moor op tegen Burnley, dat de spits in de afgelopen winterse transferwindow overnam van VfL Wolfsburg. Klopp zegt op de persconferentie in aanloop naar dat uitduel dat hij de wedstrijd van Burnley tegen Manchester United (1-1) gekeken heeft en met Weghorst een ‘levendige jongen’ zag.

“Ik heb het genoegen gehad om Burnley aan het werk te zien tegen Manchester United. Hun situatie is tekenend voor de Premier League. Ze hebben enorm veel kwaliteit en legden tegen Manchester United een geweldige teamprestatie op de mat. Er is een grote kans dat ze zich weten te handhaven”, zo tekent de Liverpool Echo op uit de mond van Klopp. Burnley won eerder dit seizoen op Anfield. “Dat was de beste wedstrijd die we tegen Burnley gespeeld hebben sinds ik hier ben.”

Weghorst verzorgde tegen Manchester United in zijn tweede wedstrijd voor Burnley een assist. “Ze hebben een nieuwe spits gehaald. Als je de wedstrijd hebt gekeken, zag je dat hij een levendige jongen is. Hij was heel actief, overal op het veld”, zegt Klopp over Weghorst. “Burnley zal er een hele fysieke wedstrijd van maken, we kunnen niet de hele tijd de bal hebben. Zij zijn ook goed aan de bal, ze hebben overal voetballers. Bovendien zijn ze gevaarlijk uit standaardsituaties, daar moeten we geconcentreerd zijn.”

Het is nog niet duidelijk of de van de Afrika Cup teruggekeerde Sadio Mané zondag weer inzetbaar is, maar Klopp heeft Jordan Henderson in ieder geval wel terug in zijn wedstrijdselectie. Luis Diaz maakte donderdagavond tegen Leicester City (2-0 zege) zijn debuut voor Liverpool en Klopp is tevreden over de inbreng van de van FC Porto overgenomen aanvaller. “Hij heeft kwaliteiten en karakter, dit was een van de beste eerste wedstrijden die ik heb gezien van een nieuwe speler. Maar we moeten zien hoe hij zich aanpast, er is geen haast. De kans is aanwezig dat hij tegen Burnley zal starten, als Sadio er niet is. Mo (Salah, red.) komt ook net terug van een intens toernooi.”