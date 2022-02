Ronaldo Jr. treedt met contract bij United in de voetsporen van zijn vader

Vrijdag, 11 februari 2022 om 11:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:40

Cristiano Ronaldo Jr. heeft een contract getekend bij Manchester United. Het elfjarige talent treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader. Cristiano Ronaldo maakte in 2003 de overstap van Sporting Lissabon naar United en keerde afgelopen zomer na avonturen bij Real Madrid en Juventus terug op Old Trafford voor een tweede periode bij de club waar hij zijn internationale doorbraak beleefde. Zijn zoon zal bij United ook met het beroemde rugnummer zeven gaan spelen.

De zoon van Ronaldo speelt sinds dit seizoen in de jeugdopleiding van United. Hij tekende donderdag zijn eerste contract, zo werd duidelijk via een Instagram-post van Gabriel - een ander veelbelovend talent - die op het platform meer dan 26.000 volgers heeft. Ronaldo heeft nog geen reactie gegeven op het het feit dat zijn zoon een contract op Old Trafford getekend heeft en de jongeling heeft zelf nog geen eigen social media-account.

De 37-jarige Ronaldo deelde onlangs foto's van een training met zijn zoon en schreef als bijschrift: ‘Heden en toekomst.’ Het bijschrift wekte de suggestie dat zijn oudste zoon een kans heeft om in de voetsporen van zijn vader te treden en profvoetballer te worden. Ronaldo Jr. kan zich nauwelijks een beter rolmodel wensen. De 184-voudig international van Portugal heeft onder andere vijf Champions League-titels en vijf Ballon d'Ors op zijn palmares staan.

Ronaldo heeft vier kinderen, die hij opvoedt met zijn partner Georgina Rodriguez: Cristiano Jr, Eva, Mateo en Alana Martina. Het stel verwacht dit voorjaar een tweeling. Ondanks zijn succesvolle voetbalcarrière, heeft Ronaldo beloofd nooit druk op zijn oudste zoon te leggen. “Alleen de tijd zal het leren”, zei de Portugese steraanvaller in Georgina's nieuwe Netflix-serie, ‘I Am Georgina’. “Ik zal hem nooit onder druk zetten. Hij zal doen wat hij wil.”

In december 2020 voegde Ronaldo eraan toe: “We zullen zien of mijn zoon een groot voetballer zal worden. Hij heeft potentie. Hij is snel en dribbelt goed, maar dat is niet genoeg. Ik vertel hem altijd dat het werk en toewijding vergt om succes te hebben. Ik zal hem niet onder druk zetten om voetballer te worden, maar als je me vraagt of ik wil dat hij het wordt, ja dan zou ik het wel willen. Het belangrijkste is dat hij de beste wordt in wat hij ook doet, of dat nu als voetballer is of als dokter.”