‘Salaris Kurt Zouma door boete openbaar: ploeggenoten reageren woedend’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 11:04 • Chris Meijer

De boete die Kurt Zouma van West Ham United heeft gekregen zorgt voor onrust in de selectie, zo schrijft de Daily Mail. De Franse verdediger kwam in opspraak nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe hij zijn kat mishandelt en door zijn miljoenenvilla schopt. Uit de breed gecommuniceerde maximale boete van twee weeksalarissen is gebleken dat Zouma de bestbetaalde speler van West Ham is, tot grote onvrede van zijn ploeggenoten.

Zouma heeft een bedrag van totaal 298.000 euro - hij verdient 149.000 euro per week - gedoneerd aan de RSPCA, de Engelse dierenbescherming. Daardoor is zijn ploeggenoten ter ore gekomen dat hij de bestbetaalde speler binnen de selectie van West Ham is en dat zorgt voor onvrede. The Hammers hanteren namelijk een strikt salarisbeleid en ondanks dat bronnen tegenover de Daily Mail benadrukken dat hij niet zoveel verdient als nu naar buiten wordt gebracht, is wel duidelijk dat hij de bestbetaalde speler binnen de selectie is.

Het salaris van Zouma zorgt al sinds zijn komst afgelopen zomer van Chelsea voor onrust binnen de selectie van West Ham. Tot nu toe kon echter niet bevestigd worden wat de verdediger precies verdient, maar nu blijkt dat hij bijvoorbeeld een stuk meer krijgt bijgeschreven dan onder meer Declan Rice, Michail Antonio Tomas Soucek, Pablo Fornals en Vladimir Coufal. De Daily Mail stelt dat West Ham nu mogelijk met Zouma om tafel moet om over salarisverlaging te praten.

Vitality, sponsor van West Ham, en adidas, sponsor van Zouma, distantieerden zich afgelopen week al van het besluit van de club om hem ‘gewoon’ op te stellen in de wedstrijd tegen Watford en het gedrag van de speler, en laten weten de samenwerking per direct stop te zetten. “Ik snap dat mensen boos zijn, maar ik ben ook manager hier", verklaarde Moyes het besluit om Zouma te laten spelen toe. "Ik moest voor een team kiezen dat me de grootste kans gaf om hier te winnen. Kurt heeft zijn excuses aangeboden en ik snap dat veel mensen dat niet voldoende vinden. Maar hij kwam naar mij toe en ik moest mijn werk doen."