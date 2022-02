NAC vergeeft opvallende Snapchat-publicatie en bindt ‘potentiële goudmijn’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 10:18

Ezechiel Banzuzi gaat tóch zijn handtekening zetten onder een contract bij NAC Breda. De zestienjarige middenvelder werd begin vorige maand uit de selectie gezet, na een curieuze publicatie op Snapchat. Banzuzi was bezig met een transfer naar FC Utrecht, maar heeft nu besloten om een langer verblijf bij NAC te verkiezen boven een overstap naar de Domstad.

Trainer Edwin de Graaf liet vorige week in gesprek met BN DeStem al doorschemeren dat Banzuzi in genade aangenomen was en gekozen had voor een langer verblijf bij NAC. Nu meldt de krant dat Banzuzi zijn handtekening gaat zetten onder een contract voor tweeënhalf jaar, een gevolg van ‘veel intensieve gesprekken’. Daardoor traint Banzuzi - die door BN DeStem bestempeld wordt als ‘potentiële goudmijn’ - inmiddels ook weer mee met de A-selectie van NAC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Banzuzi speelde dit seizoen vijf wedstrijden in de Onder 18, daarna nog twee met Jong NAC en maakte op 26 oktober vorig jaar zijn debuut in het eerste van NAC. De middenvelder, die in november zijn debuut voor Oranje Onder 17 maakte, speelde totaal tien wedstrijden in het eerste van NAC, de laatste op 17 december tegen ADO Den Haag. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Eindhoven - waar hij negentig minuten op de reservebank zat - deelde hij op Snapchat een raadselachtig bericht met de tekst 'One last time', waarop hij teruggezet werd naar NAC Onder 18.

“Ik heb hem nog niet gesproken, maar als dat zo is, zou ik dat wel een beetje respectloos vinden”, reageerde De Graaf na afloop van de wedstrijd tegen FC Eindhoven. “Dat hij dat dan niet communiceert met ons, maar dat dan zo naar buiten gooit. Het enige wat ik wel weet is dat we voor NAC-begrippen een topaanbieding hebben gedaan, zeker voor zo’n jonge jongen. Hij moet nog alles bewijzen. Het is een groot talent en we willen hem een podium bieden.”