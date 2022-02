Overname door keten van Messi leidt tot ontslag van veertig mensen

De laatste overname van de hotelketen van Lionel Messi zorgt voor onrust in de gemeente San Roque. MiM Hotels heeft daar het Sotogrande Marina overgenomen en besloten om het volledige personeel - totaal veertig mensen - te ontslaan. Burgemeester Juan Carlos Ruiz-Boix heeft in de Spaanse media zijn zorgen uitgesproken over dat besluit.

Sotogrande Marina is de vijfde locatie binnen de hotelketen van Messi. MiM Hotels had al filialen in Sitges (nabij Barcelona), Ibiza, Mallorca en Baqueira (een ski resort in de Pyreëneen), terwijl er binnenkort ook een hotel geopend gaat worden in Andorra. Ruiz-Boix vertelt aan Europa Sur dat in december al duidelijk werd dat de nieuwe eigenaar van het Sotogrande Marina van plan was om afscheid te nemen van het volledige personeel.

De burgemeester van San Roque vernam een maand later pas dat de hotelketen van Messi een filiaal zou openen in de Zuid-Spaanse plaats nabij Cádiz. Sindsdien is de gemeenteraad volgens Ruiz-Boix bezig om te ‘analyseren wat er gebeurd is’ en om het personeel hun banen terug te laten krijgen. Ruiz-Boix is geen tegenstander van een overname van het Sotogrande Marina, maar benadrukt dat dit wel moet gebeuren met respect voor de arbeidsrechten.

“Het hotel heeft een vast clientèle, met families die al twintig jaar hun zomer daar doorbrengen. We zullen niet toestaan dat de eerste beslissing van de nieuwe leiding is om het geweldige personeel te ontslaan”, zo wordt Ruiz-Boix geciteerd in Spaanse media. “Het eerste nieuws dat mensen die al 25 tot 30 jaar in het hotel werken te horen kregen na de overname, was dat ze ontslagen zouden worden.”

Ruiz-Boix klaagt dat men alleen wat te horen krijgt over de overname van Sotogrande Marina via de media. MiM Hotels heeft in een persbericht laten weten dat het vernieuwde hotel met 45 kamers vanaf april zijn deuren zal openen. De hotelketen van Messi raakte recentelijk ook al opspraak toen gemeld werd dat het filiaal in Sitges - dat voor dertig miljoen euro aangeschaft werd - op de nominatie stond om gesloopt te worden, omdat de balkons te groot bleken en voor instortingsgevaar zorgden.