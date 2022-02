Huub Stevens adviseert PSV: ‘Hij weet hoe je in Nederland succes kunt boeken’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 08:32 • Laatste update: 09:03

Huub Stevens denkt dat PSV er goed aan zou doen om Phillip Cocu weer voor de selectie te zetten. De 51-jarige oefenmeester fungeerde in 2012 als interim-coach en was tussen 2013 en 2018 hoofdtrainer van de Eindhovenaren. In 2015, 2016 en 2018 loodste Cocu PSV naar de landstitel. Voor Stevens is het duidelijk dat PSV met Ruud van Nistelrooij de trainer voor de toekomst aan boord heeft en hij denkt dat de club daar ook het beleid op wil afstemmen.

“Een coach halen voor een jaar? Dat zal niet zo eenvoudig zijn. Waarschijnlijk zal iemand voor twee jaar willen tekenen, wat al heel wat is in de huidige voetballerij. Ik denk dat Phillip Cocu nu een goede kandidaat zou zijn”, vertelt Stevens vrijdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad over de opvolging van Roger Schmidt, die na het lopende seizoen bij PSV vertrekt. “Hij weet hoe je in Nederland succes kunt boeken en zal niet voor rare verrassingen zorgen.”

Cocu, zonder club sinds zijn vertrek bij Derby County in november 2020, vertelde recent aan Voetbal International dat hij niet bij voorbaat uitsluit dat hij in de toekomst weer in dienst treedt als hoofdtrainer bij PSV. Bijvoorbeeld totdat Van Nistelrooij klaar is voor de stap van Jong PSV naar de A-selectie. “Kijk, op dit moment heb ik mijn handen vrij. Ik weet niet hoe dat over twee maanden is. PSV weet dat ze me altijd kunnen bellen. Dat is nu niet opeens anders. Ik sluit nooit dingen bij voorbaat uit.”

Kees Ploegsma senior, die in het verleden verantwoordelijk was voor de selectie en commerciële zaken in het Philips Stadion, denkt dat de toekomstige PSV-trainer een bekende naam wordt. “Het rijtje met kanshebbers kan iedereen wel opnoemen en ik denk ook dat de trainer daaruit gaat komen. Dit is een belangrijke periode, waarin misschien meer bepalende functies tegen het licht worden gehouden. Je moet goed en kritisch durven kijken naar wat iedereen brengt”, vertelt hij aan het regionale dagblad.

Ploegsma senior is van mening dat de leiding van PSV soms wat weinig zichtbaar is. “Je ziet soms wekenlang alleen maar Schmidt en dan gaan mensen al snel denken dat hij alles bepaalt, wat achter de schermen misschien allemaal meevalt. Wat vaker je gezicht laten zien in de media, kan geen kwaad.” Stevens denkt ook dat PSV naar de gewenste nieuwe trainer de tanden mag laten zien. “Dat iemand één assistent meeneemt, kan natuurlijk. Maar de club bepaalt het beleid en ook welke spelers er komen. Als het allemaal in goed overleg gaat, is het prima maar er is wel een aantal spelers dankzij of op voorstel van Schmidt gekomen.”