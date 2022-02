‘Mensen zullen Marc Overmars daarna sneller weer een toffe peer vinden’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 07:38 • Laatste update: 07:55

Een terugkeer van Marc Overmars in het voetbal is niet uitgesloten, maar elke route begint met spijtbetuiging. Reputatiedeskundige Derk Moor benadrukt dat het belangrijkste is dat Overmars berouw toont naar de slachtoffers en zich bekommert om hun lot. De oud-voetballer vertrok afgelopen zondag als directeur voetbalzaken bij Ajax na diens grensoverschrijdende gedrag richting vrouwelijke collega’s van de Amsterdamse club. “Zoiets moet je niet voor de bühne doen, maar voor de slachtoffers. Laten zien je dat je echt spijt hebt en wilt helpen.”

Moore wijst er vrijdag in het Algemeen Dagblad op dat Overmars op twee manieren met de situatie om kan gaan. “Wegduiken of kijken of je in het publieke domein onderdeel van de oplossing kan worden, in plaats van het probleem”, stelt de reputatiedeskundige. “Dat je, nadat je alles hebt opgebiecht en even van de radar bent geweest, meedenkt met het beleid en bijvoorbeeld in het openbaar gaat spreken.”

Overmars hangt vanwege zijn misdragingen bij Ajax een straf boven het hoofd. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) liet afgelopen dinsdag weten te gaan onderzoeken of hij zich voor een tuchtcommissie moet verantwoorden. De uitspraak van de tuchtcommissie kan afhankelijk van de ernst van de situatie variëren van een berisping tot een levenslange schorsing. De levenslange straf zou overigens niet gelden voor werkzaamheden in het buitenland, maar wel voor alle functies in het Nederlands voetbal.

Het Algemeen Dagblad verwacht niet dat Overmars op korte termijn een functie kan gaan vervullen in Engeland, waar misbruik, huiselijk geweld en ongepast gedrag bovenaan de agenda staan. De voorbije jaren werd de oud-aanvaller regelmatig met zijn ex-werkgever Arsenal in verband gebracht. Ook de naam van een andere ex-club viel: Barcelona. Moor denkt dat re-integreren in binnen- of buitenland weinig uitmaakt in het geval van Overmars. “Daarvoor is hij denk ik te bekend. De hele voetbalwereld heeft het erover. In het buitenland zal hij hooguit iets minder snel herkend worden. De wijzer moet Overmars eerst weer meer naar het midden brengen."

“Het belangrijkste is dan dat hij open is, zijn best doet naar de slachtoffers en zich kwetsbaar opstelt na een periode waarin hij dacht dat hij alles kon maken”, benadrukt Moor. “Dan zullen mensen hem sneller weer 'een toffe peer' vinden. Eigenlijk komt het erop neer dat je zorgt dat er positieve berichten tevoorschijn komen als je op internet zoekt naar jouw naam. Dat is bij Overmars nu niet het geval, maar dat hoeft niet zo te blijven.”

Sportclubs zijn in Nederland verplicht misstanden bij het ISR te melden. Die afspraken zijn gemaakt met alle sportbonden, dus ook met de KNVB. Onderzoeken naar misstanden in de sport staan onder leiding van aanklagers die in het dagelijks leven vaak als officieren van justitie werkzaam zijn. Voor zover bekend is er nog geen aangifte tegen Overmars gedaan. Als dat nog wel gebeurt, kan er een strafrechtelijk onderzoek naar de oud-profvoetballer worden ingesteld.