Luciano Narsingh vindt nieuwe club: ‘Hij gaat verdedigers angst inboezemen’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 07:21 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:02

Luciano Narsingh vervolgt zijn loopbaan in Australië bij Sydney FC. De aanvaller heeft zich voor de rest van het seizoen, dat in mei ten einde loopt, aan de club uit de A-League verbonden. Sydney FC neemt na elf speeldagen een derde plaats in, met drie punten en een wedstrijd meer dan koploper Western United: zestien om negentien. Titelverdediger Melbourne City heeft ook zestien punten.

Narsingh, 31 jaar, werd recent in verband gebracht met Lechia Gdansk uit Polen, maar hij gaat nu voor het eerst buiten Europa aan de slag. "Luciano zal verdedigers angst inboezemen met zijn snelheid en kwaliteiten om voor gevaarlijke situaties te zorgen”, zo verzekert trainer Steve Corica. “Hij heeft vele assists in de Eredivisie gegeven en beschikt daarnaast ook over scorend vermogen.”

Sydney FC pakt via sociale media uit met een ludieke Pirates Of The Caribbean-video, waarin Narsingh ‘de Flying Dutchman' is. “Dit is een geweldige uitdaging voor mij”, benadrukt Narsingh zelf. “Ook in een nieuwe omgeving, waardoor ik uit mijn comfortzone moet stappen. Dat zorgt voor nieuwe energie bij mij. Ik wil mezelf bewijzen in een nieuwe voetbalomgeving en -cultuur. Dat kan het beste door mezelf te verbinden aan Sydney FC, de meest succesvolle club van Australië.”

Voor Narsingh wordt het zijn eerste avontuur buiten Nederland sinds zijn periode bij Swansea City tussen 2017 en 2019. Narsingh speelde vorig seizoen voor Feyenoord en FC Twente, maar kwam vervolgens zonder club te zitten. Daarvoor droeg de negentienvoudig Oranje-international de tenues van sc Heerenveen en PSV om de schouders.