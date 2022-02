Valentijn Driessen haalt uit: ‘Dat begrijpt John de Mol beter dan Ajax’

Vrijdag, 11 februari 2022 om 07:05 • Laatste update: 09:03

Edwin van der Sar valt volgens Valentijn Driessen ernstig gebrek aan leiderschap te verwijten in de kwestie rondom Marc Overmars. Laatstgenoemde stapte afgelopen zondag op bij Ajax als directeur voetbalzaken wegens diens grensoverschrijdende gedrag richting vrouwelijke collega’s. De chef voetbal van De Telegraaf vindt de onwetendheid van de algemeen directeur, ondanks ‘serieuze waarschuwingen vanuit de organisatie’, ‘een aanklacht tegen zijn functioneren’. “Waar Van der Sar als boegbeeld van Ajax in het oog van de storm moet plaatsnemen, laat hij veelal anderen de kastanjes uit het vuur halen.”

Driessen wijst in navolging van Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad erop dat Van der Sar zich in zijn positie bijna structureel schuilhoudt in allerlei onverkwikkelijke zaken bij Ajax. “Of het de afhandeling van het geval Abdelhak Nouri betrof of de betrokkenheid van Quincy Promes bij een steekpartij of de vermeende mishandeling van een aannemer door Zakaria Labyad”, somt Driessen vrijdag in zijn column op. “Terwijl Van der Sar de aangewezen man is om zich te verantwoorden in het publieke domein, wordt vooral hoofdtrainer Erik ten Hag te pas en te onpas door zijn eigen directeur voor de bus gegooid.”

Driessen stelt dat het gedrag van Overmars naar verluidt intern bekend was en dat Van der Sar en Overmars de voorbije tien jaar lief en leed deelden. Toch was de oud-doelman naar eigen zeggen niet op de hoogte van de situaties op de werkvloer. “Het structurele verstoppertje spelen van de algemeen directeur is Ajax-onwaardig”, benadrukt Driessen. “Met het (gedwongen) vertrek van Overmars in de #MeToo-affaire bij Ajax hebben Van der Sar en de rvc adequaat gehandeld. Maar de communicatie met een summiere verklaring van Van der Sar, rvc-voorzitter Leen Meijaard en Overmars in een persbericht lijkt nergens op.”

“Vooral omdat het communiqué meer vragen oproept dan antwoorden geeft en de kwestie een dusdanige impact heeft op de samenleving dat meer openheid noodzakelijk is. Los van zijn inhoudelijke reactie begreep John de Mol dat in de toestand bij The Voice beter dan de directie en rvc van Ajax doen. Die beseffen nog steeds niet dat de grootste voetbalclub van Nederland min of meer publiek bezit is.” Driessen vindt dat de algemeen directeur van Ajax zich in deze situatie ‘niet moet opsluiten in de Johan Cruijff ArenA’ of moet beperken tot het toespreken van de sponsors. “In je rol als CEO stel je je transparant op en communiceer je via de media met je fans en de samenleving, hoe moeilijk dat in de zaak Overmars persoonlijk ook is voor Van der Sar.”

“Tegelijkertijd kan hij dan de rol van verbinder op zich nemen, want bij de achterban dreigt een scheuring tussen pro- en contra Overmars-aanhangers.” Driessen vindt dat een nieuw evaluatiemoment voor de spiegel voor Van der Sar en één met de RvC hard nodig is na alle incidenten. “Van der Sars positie blijft alleen houdbaar als hij openlijk het boetekleed aantrekt, beterschap toont en zich op de voorgrond manifesteert na z’n laffe wegduikgedrag.”