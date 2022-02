Wie gaat de bekerloting bij ESPN verrichten? ‘Hij gaat lekker vroeg naar bed’

Donderdag, 10 februari 2022 om 23:35

Het lijkt er niet op dat Luuk Brouwers zaterdagavond de loting gaat verrichten voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Het was klaarblijkelijk de bedoeling dat de middenvelder van Go Ahead Eagles aanwezig zou zijn in de studio van ESPN. Go Ahead speelt echter zondag om 12.15 uur al in eigen stadion tegen AZ, wat de komst van Brouwers naar Hilversum bemoeilijkt.

“Wat hoorde ik? Jij gaat de loting doen bij Jan Joost (van Gangelen, red.) en Aletha (Leidelmeijer, red.) ?”, zo vraagt Hans Kraay junior na afloop van de door Go Ahead met 0-2 gewonnen halve finale tegen NEC voor de camera van ESPN aan Brouwers. “Ja, ik hoorde het”, reageert Brouwers, die vanaf elf meter de score opende in De Goffert. “Maar ik moet wel een wedstrijd spelen op zondag, dus zaterdag is dan misschien wat laat. We gaan er nog even overleggen en dan kijken we wat er mogelijk is.”

?? Loting halve finales

?? Zaterdag, 22.30 uur

??? ESPN



Luuk Brouwers, is-ie erbij of niet? ??#gaenec pic.twitter.com/YmxXqXHFDk — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2022

“Dat lijkt me niet verstandig, nee. Want je gaat niet even naar de studio. Je moet er naar toe rijden, je moet weer terug”, oordeelt analist Mario Been na het zien van het interview met Brouwers. Daar is Robert Maaskant het mee eens: “Je bent met andere dingen bezig dan waar je mee bezig moet zijn. Dus hij moet lekker uitrusten, een wedstrijdje kijken en vroeg naar bed.”

“Hij gaat lekker vroeg naar bed zaterdag, denk ik. Om te loten of we Ajax of PSV krijgen: dat zien we vanzelf wel”, reageert Go Ahead-trainer Kees van Wonderen als hij gevraagd wordt of Brouwers eventueel de loting zal verzorgen. Zijn ploeg weet reeds dat PSV of Ajax in de halve finale op bezoek zal komen in Deventer. Brouwers kijkt uit naar dat duel, wie er ook uit de koker komt. “Laat ze maar komen. Allebei. Dat wordt een hartstikke mooie wedstrijd. PSV zou mooi zijn. Dan hebben we iets meer kans dan tegen Ajax. Maar dat moet ik niet hardop zeggen. Oh, ik ben al te laat.”