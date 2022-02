Dusan Vlahovic schiet Juventus naar pikante halve finale in Coppa Italia

Donderdag, 10 februari 2022 om 22:57 • Chris Meijer • Laatste update: 23:44

Dusan Vlahovic was in zijn tweede wedstrijd voor Juventus andermaal van grote waarde. De van Fiorentina overgenomen spits scoorde afgelopen weekeinde al bij zijn debuut en bezorgde la Vecchia Signora donderdag ten koste van Sassuolo een plek in de halve finale van de Coppa Italia. Vlahovic schoot raak via Ruan Tressoldi Netto, waardoor Juventus in de slotfase een 2-1 overwinning boekte. Fiorentina - de oude club van Vlahovic - vormt nu de volgende horde in het Italiaanse bekertoernooi voor de ploeg van trainer Massimiliano Allegri.

Met Matthijs de Ligt in het basiselftal schoot Juventus uit de startblokken, want al na drie minuten stond in Turijn de openingstreffer op het scorebord. Alex Sandro vond Weston McKennie binnen het strafschopgebied, waarna het schot van de Amerikaanse middenvelder nog gekraakt werd. De bal viel vervolgens voor de voeten van Paulo Dybala, die overtuigend raak wist te schieten. Halverwege de eerste helft kwam Sassuolo op gelijke hoogte.

VLAHOVIC ?? De Serviër bewijst nogmaals zijn waarde en schiet vlak voor tijd de 2-1 binnen ?? Hiermee brengt hij Juve naar de halve finale ??#ZiggoSport #CoppaItalia #JuveSassuolo pic.twitter.com/1u6xQ7RoZL — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 10, 2022

Hamed Junior Traorè ontving de bal op de rand van het strafschopgebied en vond tussen drie verdedigers van Juventus in de ruimte om te schieten. De Ivoriaan krulde het leer op fraaie wijze in de rechterkruising achter doelman Mattia Perin. Na rust greep Juventus razendsnel het initiatief en dat leidde tot de nodige kansen. Zo raakte McKennie al vroeg in de tweede helft de paal, na voorbereidend werk van De Ligt. Bij de volgende grote kans waren McKennie en De Ligt andermaal betrokken.

Vanuit een vrije trap van Dybala werd een kopbal van McKennie gepareerd, raakte De Ligt vervolgens uit de rebound de paal en werkte Leonardo Bonucci de bal vervolgens over. Na een uitstekende redding van Sassuolo-doelman Gianluca Pegolo leek het duel af te stevenen op een gelijkspel en dus een verlenging, tot Vlahovic in minuut 88 nog een actie aanging aan de zijkant van het veld. De Servische spits kreeg de ruimte om het strafschopgebied binnen te gaan en schoot daar via Ruan Tressoldi Netto raak, waarmee hij Juventus een plek in de halve finale van de Coppa Italia bezorgde.