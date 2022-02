Luxeprobleem bij machtig Liverpool aanstaande na uitstekende rentree Salah

Donderdag, 10 februari 2022 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:42

Liverpool heeft de tweede plek in de Premier League donderdag steviger in handen genomen. De ploeg van Jürgen Klopp kwam uitstekend voor de dag tegen Leicester City en zette de nummer twaalf van de competitie zeer verdiend opzij: 2-0. Diogo Jota stond op de goede plek om beide treffers in te tikken. Klopp zal vooral in zijn nopjes zijn met de terugkeer van Mohamed Salah, die in een korte invalbeurt direct zeer dreigend is. Ook Luis Díaz maakte op de flank een uitstekende indruk bij the Reds. Het zal voor Sadio Mané een uitdaging worden om zich direct weer in het elftal te spelen.

In tegenstelling tot Mané keerde Salah terug in de wedstrijdselectie van Liverpool. De ster van Egypte, die de Afrika Cup-finale van het Senegal van Mané verloor, begon op de bank, terwijl Luis Díaz op de linkerflank zijn basisdebuut maakte. Diogo Jota stond op de rechterflank, met achter zich als gebruikelijk Trent Alexander-Arnold. De rechtsback van Liverpool was met afstand de meest gevaarlijke speler uit de openingsfase. Alexander-Arnold kapte bij zijn gevaarlijkste moment van rechts naar binnen en vuurde vervolgens recht op Kasper Schmeichel.

Na ruim een half uur bracht TAA de bal gevaarlijk voor het doel, waarna Roberto Firmino uiteindelijk een volley kon lanceren die via tegenstander Marc Albrighton afketste. De daaropvolgende hoekschop van Alexander-Arnold werd door Virgil van Dijk richting het Leicester-doel gekopt. Schmeichel redde, waarna Jota de rebound intikte: 1-0. In de slotfase van de eerste helft wist Schmeichel met reddingen op Firmino en Jota erger te voorkomen voor de bezoekers.

Leicester had ook in de tweede helft weinig in de melk te brokkelen, al probeerde James Maddison het met een mislukte vrije trap. Behoudens dat was Liverpool oppermachtig en was het voor Anfield wachten op de 2-0. Die bleef lange tijd achterwege, onder meer omdat Andy Robertson, Díaz en Jota kansrijke momenten niet afmaakten. Het inbrengen van Salah maakte Liverpool na een uur spelen nóg gevaarlijker: de rechtsbuiten denderde al snel op Schmeichel af, maar wipte de bal net niet hoog genoeg om de Deen te verschalken. Salah knalde daarna ook nog een bal kiezelhard op de lat. De bevrijding voor Liverpool volgde drie minuten voor tijd alsnog, toen Joël Matip de bal via de as wist door te tikken naar Jota. Die maakte het vanbinnen de zestien eenvoudig af: 2-0.