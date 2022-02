Twee gele kaarten binnen zes seconden worden Arsenal net niet fataal

Donderdag, 10 februari 2022 om 22:38 • Chris Meijer • Laatste update: 23:51

Arsenal heeft zijn eerste overwinning van 2022 geboekt. The Gunners waren op bezoek bij Wolverhampton Wanderers met 0-1 te sterk, ondanks dat het de laatste twintig minuten met een man minder stond. Gabriel Martinelli pakte in een tijdsbestek van zes seconden twee gele kaarten en kon daardoor vertrekken, maar Arsenal hield in het restant van de wedstrijd stand. Arsenal schuift op naar de vijfde plaats en heeft de Champions League-plekken in het vizier, daar de achterstand op West Ham United nog één punt bedraagt.

Voorafgaand aan het bezoek aan Wolverhampton Wanderers stak Arsenal niet bepaald in grootste vorm. De laatste zege dateerde van Boxing Day, toen Norwich City met 0-5 verslagen werd. In de vijf daaropvolgende wedstrijden - in de Premier League, de FA Cup en de EFL Cup - werd slechts één doelpunt gemaakt, op 1 januari in het met 1-2 verloren competitieduel met Manchester City. Met die dramatische reeks rekenden the Gunners op Molineux met 26 minuten op de klok af.

Een afgeslagen hoekschop viel via Ben White en Alexandre Lacazette voor de voeten van Gabriel Magalhães, die de bal tegen de touwen werkte en Arsenal op voorsprong bracht. Wolverhampton Wanderers kreeg in de laatste fase van de eerste helft nog een tweetal kansen, allebei via Nélson Semedo. De eerste mogelijkheid van de tweede helft was eveneens voor de thuisploeg, toen een kopbal van Leander Dendoncker over de lat ging. Met nog twintig minuten op de klok leek Arsenal zijn tegenstander in het zadel te helpen.

Martinelli pakte binnen een tijdsbestek van zes seconden twee gele kaarten. De Braziliaanse aanvaller probeerde eerst een snelle inworp van Daniel Podence te voorkomen en duwde de aanvaller van Wolverhampton Wanderers daarmee naar de grond. Scheidsrechter Michael Oliver gaf voordeel en floot kort daarna wel toen Martinelli de uitgebroken Chiquinho naar de grond werkte. Martinelli kreeg voor beide acties een gele kaart en kon daardoor met een rode kaart vertrekken.

Vrijwel direct daarna kreeg Wolverhampton Wanderers een levensgrote kans op de gelijkmaker, maar Aaron Ramsdale had een fraaie redding in huis op een inzet van Romain Saïss. In de slotfase voerden the Wolves de druk op het doel van Arsenal verder op. De defensie van Arsenal hield echter stand, waardoor de eerste overwinning van 2022 over de streep werd getrokken. Voor de ploeg van Mikel Arteta wacht nu een vrij weekend, doordat het duel met Chelsea is uitgesteld. The Blues nemen momenteel deel aan het WK voor clubteams.