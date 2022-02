‘Robert Lewandowski heeft keuze voor nieuwe club al gemaakt’

Donderdag, 10 februari 2022 om 21:27 • Chris Meijer

Robert Lewandowski heeft zijn zinnen gezet op een overstap naar Real Madrid, zo meldt AS. De 33-jarige Poolse spits zou van plan zijn om Bayern München komende zomer te verlaten en heeft zijn vertegenwoordigers reeds de opdracht gegeven om een overgang naar Spanje tot stand te brengen. Bij Real Madrid geldt Lewandowski echter wel als tweede keuze, achter Erling Braut Haaland.

Men begint er in Madrid echter langzamerhand rekening mee te houden dat Haaland komende zomer niet haalbaar is. Er zijn meer clubs bezig met de peperdure komst van de Noorse spits, die zelf geen haast heeft en er mogelijk voor openstaat om tot de zomer van 2023 bij Borussia Dortmund te blijven. De komst van Kylian Mbappé heeft prioriteit bij Real Madrid, maar de Koninklijke lijkt komende zomer eveneens een buitenkans te krijgen om Lewandowski binnen te halen.

Bayern wil het tot medio 2023 lopende contract van Lewandowski verlengen, maar de spits heeft voorlopig alle aanbiedingen naast zich neergelegd. AS stelt dat Lewandowski zijn zinnen heeft gezet op een zomers vertrek en daarom niet van plan is zijn verbintenis te verlengen. In de huidige situatie is komende zomer het laatste moment voor Bayern om een acceptabele transfersom aan de de 128-voudig Pools international over te houden, voordat hij in zijn laatste contractjaar terechtkomt en er in de zomer van 2023 een transfervrij vertrek dreigt.

De vraagprijs van Bayern voor Lewandowski wordt nu geschat op dertig tot veertig miljoen euro. Het salaris van de spits zou in ieder geval geen probleem vormen voor Real Madrid: Lewandowski verdient bij Bayern een netto jaarsalaris van twaalf miljoen euro, evenveel als Karim Benzema, David Alaba en Luka Modric en een stuk minder dan Eden Hazard en Gareth Bale. Bovendien zou Lewandowski bereid zijn om financieel gezien water bij de wijn te doen om een overstap naar Real Madrid te realiseren.

Lewandowski was in 2013 al dicht bij een transfer naar Real Madrid, maar dat ketste af en een jaar later maakte hij transfervrij de overstap van Borussia Dortmund naar Bayern München. Vorige maand won de spits, die dit seizoen al goed was voor 35 goals in 29 wedstrijden, voor het tweede jaar op rij de UEFA Men’s Player of the Year-award.