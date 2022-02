Besiktas maakt het met slappe penalty van Miralem Pjanic razend spannend

Donderdag, 10 februari 2022 om 21:22 • Jeroen van Poppel

Besiktas is donderdag door het oog van de naald gekropen in in de achtste finale van het Turkse bekertoernooi. De ploeg van Önder Karaveli bracht in de reguliere speeltijd te weinig om laagvlieger Göztepe van zijn stuk te brengen en na een 0-0 eindstand volgden strafschoppen. Miralem Pjanic miste de eerste namens Besiktas, maar drie missers van Göztepe brachten de zege uiteindelijk binnen: 3-1 in penalty's.

Zoals verwacht nam Besiktas het initiatief in de wedstrijd, maar Göztepe werd in de eerste helft het meest gevaarlijk. Dat gebeurde uit een snelle tegenaanval, waarbij Besiktas-doelman Ersin Destanoglu zijn ploeg op de been hield door een poging van Cherif Ndiaye uit de hoek te tikken. Het meeste gevaar van de thuisploeg kwam van Rachid Ghezzal, die in de eerste helft zowel een schot met links als rechts afvuurde, maar niet kon scoren.

Ook na rust was de rechtervleugelspeler de meest dreigende speler op het veld, maar opnieuw was hij meermaals ongelukkig in de afronding. Ook Michy Batshuayi probeerde het namens Besiktas: de spits mikte na enkele schaarbewegingen gevaarlijk voorlangs. In de slotfase had Ghezzal moeten afspelen naar de vrije Batshuayi, maar de Fransman ging voor eigen glorie en schoot net naast.

In de verlenging die volgde gaf Besiktas vol gas in een poging om een strafschoppenserie te voorkomen. Irfan Can Egribayat keerde schoten van Güven Yalçin en Cyle Larin, waarmee Göztepe zich naar penalty's knokte. Die wist Besiktas dankzij rake knallen van Batshuayi, Atiba Hutchinson en Domagoj Vida te winnen: 3-1 in strafschoppen.