De Roon en Koopmeiners spelen negatieve rol bij dramatische uitschakeling

Donderdag, 10 februari 2022 om 20:04 • Chris Meijer • Laatste update: 20:14

Fiorentina heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Coppa Italia. La Viola was in Bergamo met 2-3 te sterk voor Atalanta, dankzij een doelpunt van Nikola Milenkovic in blessuretijd en ondanks dat het al ruim tien minuten met een man minder stond. Marten de Roon en Teun Koopmeiners hadden een ongelukkige rol bij Atalanta, aangezien zij allebei een strafschop veroorzaakten. Voor Fiorentina wacht nu in de halve finale een ontmoeting met de winnaar van de wedstrijd tussen Juventus en Sassuolo, die later op de avond gespeeld wordt.

Atalanta begon de kwartfinale in het eigen Stadio Atleti Azzurri d'Italia met twee van de drie Nederlanders in de basiself. De Roon en Hans Hateboer stonden aan de aftrap, terwijl Koopmeiners op de reservebank begon. Fiorentina - waar Sofyan Amrabat bankzitter was - kwam al vroeg in het duel op voorsprong. De Roon ging binnen het strafschopgebied op de voet van Nicolás González staan, wat na inmenging van de VAR werd bestraft. Krzysztof Piatek schoot Fiorentina met negen minuten op de klok vanaf elf meter op voorsprong.

Overtreding De Roon! ?? Fiorentina krijgt een penalty nadat Marten de Roon een tackle inzet ?? Piatek schiet vervolgens de strafschop goed binnen en maakt er 1-0 van ??#ZiggoSport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/PUxDJvhAOr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 10, 2022

Binnen het halfuur poetste Atalanta de vroeg opgelopen schade weg. Remo Freuler bediende Davide Zappacosta, die de bal op fraaie wijze in de rechterbovenhoek krulde. Nog voor de rust kwam Koopmeiners in het veld als vervanger van José Luis Palomino en kort daarna raakte basisdebutant Jérémie Boga namens Atalanta de paal. Het was de van Sassuolo overgenomen Boga die Atalanta kort na rust op voorsprong bracht. De Ivoriaanse aanvaller werkte zich langs twee opponenten en plaatste de bal eenmaal in het strafschopgebied in de verre hoek.

Wéér een penalty voor Fiorentina: 2-2! ?? En wéér is het een Nederlander die hem veroorzaakt. Dit keer is Teun Koopmeiners de klos... ??#ZiggoSport #CoppaItalia #AtalantaFiorentina pic.twitter.com/g174paAFDx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 10, 2022

Die voorsprong werd twintig minuten voor het einde weer uit handen gegeven. Deze keer veroorzaakte Koopmeiners een strafschop, toen hij tegen Youssef Maleh aansprong. Andermaal benutte Piatek de buitenkans: 2-2. Ondanks dat Atalanta de laatste tien minuten met een man meer - Lucas Martínez Quarta kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Luis Muriel - speelde, trok Fiorentina de wedstrijd in de derde minuut van de blessuretijd nog naar zich toe. Een vrije trap van Cristiano Biraghi viel wat fortuinlijk voor de voeten van Milenkovic, die niet twijfelde en vanaf de rand van het strafschopgebied de eindstand op 2-3 bepaalde.