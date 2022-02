Slecht nieuws voor Frenkie: ‘Barcelona polst beoogd opvolger van Busquets’

Donderdag, 10 februari 2022 om 18:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:15

Barcelona beschouwt Franck Kessié als een van de topprioriteiten voor de zomerse transferperiode, zo meldt Marca. De Catalanen beschouwen de 25-jarige middenvelder van AC Milan, die transfervrij ingelijfd kan worden, als de beoogde opvolger van Sergio Busquets. Barcelona heeft naar verluidt ook al geïnformeerd bij Kessié. Dat is waarschijnlijk een streep door de rekening van Frenkie de Jong, die ook zal hopen om die positie op termijn over te nemen van de clubicoon.

Afgelopen maand was Barcelona vooral druk met winteraanwinsten, waarvan er uiteindelijk liefst vier werden voltooid. Op de achtergrond werkt de technische afdeling van de club ook hard aan mogelijke versterkingen voor na het huidige seizoen. Barcelona hoopt zich in iedere linie met minimaal één speler te versterken en Kessié is vanwege zijn naderende transfervrije status dus zeer interessant voor de club. Voor de aanval zal overigens vol gejaagd worden op de handtekening van Erling Braut Haaland, zo bevestigde president Joan Laporta al meermaals.

Op dit moment vertrouwt Xavi nog volledig op Busquets, die alle belangrijke wedstrijden speelt. De controlerende middenvelder wordt in juli 34 jaar en zal de komende tijd waarschijnlijk steeds minder belast kunnen worden. Kessié kan in de ogen van Barcelona 'perfect spelen' op die positie, weet Marca. De Ivoriaan opereert bij Milan vanaf dezelfde nummer 6-positie, maar is wel een compleet ander type dan Busquets: Kessié maakt meer meters met de bal aan de voet en duikt ook vaker op voor het doel van de tegenstander. De middenvelder scoort dan ook regelmatig, waar dat voor Busquets een grote uitzondering is.

Kessié speelt sinds 2017 voor Milan, dat de controleur eerst voor acht miljoen euro huurde van Atalanta. Na twee jaar werd nog eens 24 miljoen euro naar Bergamo overgemaakt om hem definitief in te lijven. Hij staat op 207 officiële duels voor Milan, waarin hij 36 goals en 16 assists liet noteren. Barcelona zou ook in economisch opzicht een grote slag slaan met het binnenhalen van Kessié, wiens marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op 48 miljoen euro. Barça kan behoorlijke concurrentie verwachten, want ook Paris Saint-Germain en Liverpool hebben belangstelling.