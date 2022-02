Transfergekte rond Botman barst los: zaakwaarnemers gespot in parkeergarage

Donderdag, 10 februari 2022 om 17:17 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:37

AC Milan lijkt de beste papieren te hebben om Sven Botman in te lijven. De centrumverdediger, die in de winter eveneens werd begeerd door Newcastle United, heeft zijn zaakwaarnemers naar Milaan gestuurd om te onderhandelen met de clubleiding van de Italiaanse grootmacht. Italiaanse journalisten hebben de entourage van Botman gespot in de parkeergarage in San Siro.

Newcastle was in de winter wanhopig op zoek naar versterking voor de achterste linie en kwam daarbij onder meer uit bij Botman, die drie dagen voor het verstrijken van de deadline voor vijftig miljoen euro de overstap moest maken naar de Premier League. Lille OSC besloot Botman echter binnenboord te houden en weigerde mee te werken aan een vroegtijdig vertrek. De kans is groot dat Newcastle nu definitief naast de Nederlander grijpt, daar belangenbehartigers Nikkie Bruinenberg, Francesco Miniero, Nello Agresta en Fulco van Kooperen rond de bekerwedstrijd tegen Lazio (4-0 winst) zijn gespot bij San Siro.

?? Gli agenti di Sven #Botman in sede a #CasaMilan per incontrare la dirigenza rossonera. Il Milan lavora per il colpo in estate ?? pic.twitter.com/LPZGczbP4d — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) February 10, 2022

Fabrizio Romano meldt dat de zaakwaarnemers van Botman de onderhandelingen zijn begonnen met Milan. De Italiaanse topclub wilde Botman vorige maand al inlijven, maar mikt nu op een zomertransfer. Verwacht wordt dat Paolo Maldini en Federico Massara het 'gaspedaal flink zullen intrappen' om de concurrentiestrijd met Newcastle aan te gaan. Mocht Newcastle zich weten te handhaven in de Premier League, dan wordt verwacht dat de steenrijke eigenaren zich in de zomer opnieuw voor Botman melden.

"Iedereen zegt over Newcastle dat het alleen maar om geld draait", zei Botman onlangs bij Ziggo Sport. "Maar het is een heel mooi project, als je kijkt naar waar Manchester City en Paris Saint-Germain zijn begonnen. Ik denk dat het heel leuk zou zijn om daar deel van uit te maken. Maar Milan is ook een prachtige club. Voorlopig zit ik goed bij Lille. Ik ga er vanuit dat ik komende zomer een goede stap in mijn carrière ga zetten. In het voetbal weet je het nooit. Dit keer waren zowel Newcastle als Milan zeer concreet. Beide clubs hebben hun positieve punten."