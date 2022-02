KNVB erkent ‘verkeerde beoordeling’ van Nijhuis bij Ajax - Vitesse

Donderdag, 10 februari 2022 om 16:18 • Laatste update: 16:20

De KNVB is het eens met de kritiek dat de shirts van Ajax en Vitesse tijdens het duel om de TOTO KNVB Beker woensdagavond onvoldoende onderscheidend waren. De voetbalbond spreekt tegenover Ajax Life van een 'verkeerde beoordeling'. Het beoordelen van de shirts gebeurt altijd in aanloop naar het duel via de mail. Ter plekke keurt de scheidsrechter van dienst de shirts nogmaals. Bas Nijhuis oordeelde dat het kon, maar daar komt de voetbalbond daags na het duel van terug.

Al snel verschenen op Twitter berichten van supporters die hun onvrede uitten over de gelijkenissen tussen de shirts van beide teams, daar Vitesse net als Ajax met een wit shirt aantrad in de Johan Cruijff ArenA. “Het is een verkeerde beoordeling geweest", stelt de KNVB daags na het duel. “Clubs sturen vooraf een kledingvoorstel in naar de KNVB. Dat gaat per e-mail. Dat wordt dan beoordeeld door de scheidsrechter van dienst. In dit geval vond de arbiter op papier (Nijhuis, red.) – en later in het stadion bij de fysieke keuring – dat de tenues van beide teams onderscheidend genoeg waren.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Onder meer journalist Menno Pot van De Volkskrant liet zich uit over de shirtkeuze. "Waarom speelt Vitesse niet in het geel-zwart? Dan is er minder gelijkenis tussen de shirts dan nu", stelde hij tijdens het duel op Twitter. Nijhuis was de arbiter van dienst. Hij oordeelde dat de shirts dusdanig onderscheidend waren dat Vitesse kon aantreden in de witte shirts met blauwe broek. "Op tv en vanaf de tribune kwam het toch anders over", aldus de KNVB. "Achteraf was het voor publiek en tv-kijkers duidelijker geweest als Vitesse wel in geel-zwart had gespeeld.”