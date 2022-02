Hoofdsponsor Groningen in de problemen: club loopt bedrag met zes nullen mis

Donderdag, 10 februari 2022 om 14:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:02

FC Groningen heeft een flinke tegenvaller te verwerken gekregen. De club heeft van hoofdsponsor Office Centre te horen gekregen dat het de contractuele afspraken niet kan nakomen, waardoor het een schade lijdt van een miljoen euro, zo maakt de club bekend. Het bedrijf, dat zich specialiseert in kantoorartikelen, kampt naar eigen zeggen met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronapandemie.

Office Centre heeft in september vorig jaar al aangekondigd te zullen stoppen als hoofdsponsor bij FC Groningen, wat betekent dat vanaf het seizoen 2023/24 een andere naam op het shirt van de huidige nummer tien van de Eredivisie prijkt. Door de financiële perikelen wendt Office Centre zich tot een zogeheten WHOA-traject, waarbij ondernemingen die niet in staat zijn om te voldoen aan de financiële verplichtingen via de rechtbank tot een akkoord hopen te komen. Dat kan niet voorkomen dat Groningen over het huidige seizoen een financiële schade lijdt van een miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Algemeen directeur Wouter Gudde betreurt de situatie. "Dit is heel vervelend en zorgelijk", aldus Gudde op de website van de club. "Zowel voor FC Groningen als voor Office Centre en haar werknemers. Wij kunnen nu slechts het verloop en de uitkomsten van het WHOA-traject afwachten. Dat geeft een zeer onzekere situatie. Inhoudelijk kunnen we er op dit moment niet meer over zeggen of dieper op in gaan. Daarvoor dienen wij naar Office Centre te verwijzen.”

Gudde verzekert dat de club niet zal omvallen door de tegenslag. "Maar dit gaat wel enorm pijn doen en betekent een gigantische scheur in de broek. We hebben gelukkig een goede kaspositie, dus we kunnen dit opvangen. Dit zorgt er wel voor dat we moeten interen op onze reserves. Mochten we de uiteindelijke schade krijgen (1 miljoen euro red.), dan gaat dit wel consequenties krijgen in de budgetten. Dat heeft dan weer gevolgen voor de investeringen die we volgend jaar willen doen. Het is niet zo dat wij zo sterk zijn dat we even een miljoen euro kunnen opvangen."