Marc Overmars kreeg daags voor aftreden nog enorme tekenbonus

Donderdag, 10 februari 2022 om 14:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:39

Marc Overmars heeft een dag voordat hij terugtrad uit zijn functie bij Ajax nog een tekenbonus van 1,25 miljoen euro binnengesleept. De voormalig directeur voetbalzaken, die deze week opstapte vanwege zijn grensoverschrijdende gedrag bij diverse vrouwen binnen de club, had de bonus verdiend vanwege zijn eerdere contractverlenging tot 2026. De kans is echter groot dat Overmars het bedrag in zijn volledigheid moet terugbetalen.

Ajax kondigde afgelopen december met een ludieke video aan dat Overmars zijn tot 2024 lopende contract met twee jaar zou verlengen. Overmars stond er vanwege zijn sportieve en financiële successen als bestuurder goed op bij vele clubs, waaronder Arsenal en het koopkrachtige Newcastle United. Uit stukken van de buitengewone aandeelhoudervergadering (BAVA) van 28 januari ontdekte RTL Nieuws dat de veelbesproken oud-linksbuiten door zijn handtekening een flinke bonus zou opstrijken, ter waarde van 1,25 miljoen euro.

Of Overmars de bonus terug moet betalen, wil Ajax nog niet prijsgeven. Een woordvoerder geeft te kennen 'geen uitspraken te doen' over de kwestie en verwijst naar de BAVA-stukken. Errol Keyner, adjunct-directeur van de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), acht de kans echter groot dat de de Amsterdammers het volledige bedrag weer rechtsomkeert gestuurd krijgen. "Ik kan me niet voorstellen dat Ajax geen clausule heeft opgenomen waardoor de bonus onder bepaalde omstandigheden moet worden teruggestort", zegt hij. "Mocht dat niet zo zijn, dan moeten er meer mensen weg."

Ajax heeft na het statement van afgelopen zondag geen officieel bericht meer naar buiten gebracht in de kwestie-Overmars. Trainer Erik ten Hag, die zaterdag al met de oud-bestuurder sprak, gaf voorafgaand aan het TOTO KNVB Beker-duel met Vitesse (5-0 winst) aan 'totaal verbijsterd' te zijn door de situatie. Ten Hag verwacht dat algemeen directeur Edwin van der Sar zich een dezer dagen publiekelijk uit zal laten.