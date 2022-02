Mourinho gaat volledig uit zijn plaat: ‘Jullie hebben jezelf ondergescheten!’

Donderdag, 10 februari 2022 om 13:59

José Mourinho heeft ongenadig hard uitgehaald naar zijn spelersgroep na het verloren duel met Internazionale van afgelopen dinsdag (2-0). De trainer van AS Roma betichtte zijn selectie tijdens een donderspeech in de kleedkamer 'geen ballen te hebben' en 'zichzelf de eerste tien minuten te hebben ondergescheten'. Voor Mourinho was het een extra beladen wedstrijd, daar de Portugees voor het eerst in het Giuseppe Meazza terugkeerde sinds zijn vertrek als trainer in 2010.

"Ik wil weten", tekent Corriere dello Sport op uit de mond van Mourinho, "waarom jullie jezelf face-to-face met Inter hebben ondergescheten in de eerste tien minuten!" De 59-jarige trainer trok zijn relaas vervolgens verder. "En tegen AC Milan (in de Serie A, 3-1 verlies, red.)? Waarom hebben jullie jezelf toen ondergescheten? Niemand uitgezonderd. Ik wil weten waarom jullie je al twee jaar klein hebben gehouden tegen de groten. Als wij ons klein gedragen, behandelen de scheidsrechters ons als klein."

"Inter is een superteam", vervolgde Mourinho. "Jullie hadden ze recht voor jullie neus, en in plaats van de motivatie te vinden deden jullie het in jullie broek! De grootste zwakte van een man is een gebrek aan ballen, een gebrek aan persoonlijkheid. Zijn jullie bang voor dit soort wedstrijden? Ga dan in de Serie C spelen, waar jullie nooit kampioensteams, grote stadions of de druk die bij topvoetbal hoort zullen treffen. Jullie zijn mensen zonder ballen. Het ergste wat een man kan overkomen!"

Roma verloor het duel in de Coppa Italia uiteindelijk door doelpunten van Edin Dzeko en Alexis Sánchez, waarmee de club in de kwartfinale strandde In de competitie zijn i Giallorossi met een zevende plek nog volop in de race voor Europees (en zelfs Champions League-)voetbal. Roma maakt bovendien nog kans op een prijs dit seizoen: het team van Mourinho eindigde als eerste in Groep C de Conference League en weet eind februari wie de tegenstander zal zijn in de knock-outfase.