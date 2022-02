Pelé van Anholt hoopt contract in de Eredivisie over te houden aan proefperiode

Donderdag, 10 februari 2022 om 12:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Pelé van Anholt is de komende weken op proef bij FC Groningen, zo laat de club donderdagochtend weten. De rechtsback krijgt gedurende twee weken de tijd om zich te bewijzen en een contract in de wacht te slepen. Van Anholt hield het afgelopen halfjaar zijn conditie op peil bij sc Heerenveen en zit momenteel zonder club.

Groningen was de afgelopen transferwindow op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie, maar slaagde daar niet in. De club greep onder meer naast Joshua Brenet, die de voorkeur gaf aan FC Twente. "Groningen kwam ook nog, dat was misschien een paar uur voor Twente zich laat op de avond meldde", zei Brenet bij ESPN. "Er waren nog wel een paar clubs hier en daar, maar het merendeel is afgeketst, omdat ze altijd vroegen waarom ik niet speelde of waarom ik zo lang niet heb gespeeld."

Van Anholt is momenteel clubloos en hield het afgelopen halfjaar zijn conditie op peil bij Heerenveen, waar hij tussen 2009 en 2016 onder contract stond en ruim honderd wedstrijden speelde. De rechtsback, die in 2020 vertrok bij NAC Breda, keerde terug in Nederland na een seizoen op Cyprus bij Enosis Neon Paralimni. In Nederland kwam hij verder op huurbasis uit voor FC Emmen en stond hij onder contract bij Willem II.