‘Selectie Man United heeft andere voorkeur dan Ten Hag als opvolger Rangnick’

Donderdag, 10 februari 2022 om 13:14 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:15

Een steeds groter deel van de Manchester United-selectie ziet Mauricio Pochettino als ideale opvolger van Ralf Rangnick, zo meldt The Telegraph. De Argentijn, die momenteel nog bij Paris Saint-Germain aan het roer staat, moet vanaf komend seizoen het stokje overnemen van de Duitser. Pochettino zou daarmee de voorkeur genieten boven Ajax-trainer Erik ten Hag, die ook op het lijstje staat in Manchester.

De geruchten rondom een vroegtijdig vertrek van Pochettino die nog tot medio 2023 onder contract staat) bij PSG spelen al langer. De manier waarop de Parijse club opereert zou hem frustreren, terwijl zijn relatie met technisch directeur Leonardo gespannen is. Toen Ole Gunnar Solskjaer afgelopen december bij Manchester United werd ontslagen, stond Pochettino naar verluidt al open voor een vertrek naar Engeland. De clubeigenaren van PSG hielden dat destijds echter tegen. Vanaf het seizoen 2022/23 zouden les Parisiens Zinédine Zidane als trainer willen aanstellen, waardoor een tussentijds vertrek van Pochettino bespreekbaar is geworden.

De voormalig trainer van onder meer Southampton en Tottenham Hotspur zou frontrunner op een lijstje zijn waarop Ten Hag zijn grootste concurrent is, aldus transfermarktexpert Fabrizio Romano. Romano schreef woensdag op Twitter dat het echter nog geen uitgemaakte zaak is, en Manchester United 'pas in maart of april de knoop wil doorhakken'. Een en ander zou afhangen van de prestaties van PSG in de Champions League: een uitschakeling in het tweeluik met Real Madrid zou een vertrek van Pochettino kunnen bespoedigen.

Volgens The Telegraph kan huidig oefenmeester van United Rangnick echter een doorslaggevende rol spelen in de keuze voor een nieuwe trainer. De Duitser wordt verwacht een consulterende rol aan te nemen vanaf volgend seizoen en is een grote liefhebber van Ten Hag. Een vertrek van de Tukker bij Ajax lijkt ook steeds aannemelijker te zijn geworden door de affaire rondom Marc Overmars. Ten Hag vormde een hechte band met Overmars, wat een grote motivator zou zijn geweest voor zijn grootschalige commitment aan de Amsterdammers.