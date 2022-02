Verrassende terugkeer in de Serie A lonkt voor Graziano Pellè

Donderdag, 10 februari 2022 om 12:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:14

Graziano Pellè keert mogelijk terug in de Serie A. De 36-jarige aanvaller is in beeld bij Atalanta om de geblesseerde Duván Zapata te vervangen, meldt Sky Sports. Laatstgenoemde kampt met een blessure aan zijn dijbeen en ligt er naar verluidt enkele maanden uit. Omdat de transferwindow is gesloten richt Atalanta zich tot de markt met transfervrije spelers, onder wie Pellè. Ook Diego Costa wordt genoemd als mogelijke optie.

Zapata kwam zondag in de verloren thuiswedstrijd tegen Cagliari (1-2) na een uur spelen binnen de lijnen, maar moest zich een kwartier later weer laten vervangen. Een blessure aan een pees in het dijbeen bleek de oorzaak. Na een bezoek aan medisch specialisten in Finland besloot de Colombiaanse spits zich niet te laten opereren. Eerst werd gedacht aan een kleine terugval, maar uit onderzoek bleek dat de aanvaller een aanzienlijke blessure heeft opgelopen. Het is nog maar de vraag of hij dit seizoen weer in actie komt.

Voor dergelijke blessures staat doorgaans een revalidatietijd van 2 à 3 maanden. In het meest gunstige geval zou Zapata het slot van het seizoen weer aan kunnen sluiten, maar zelfs dat is onzeker. Atalanta kijkt ondertussen verder en is de markt aan het verkennen voor een eventuele vervanger. De markt voor spelers zonder contract is geopend tot 31 maart. De club uit Bergamo heeft een oog laten vallen op Pellè en Costa. Laatstgenoemde werd in de winter in verband gebracht met een transfer naar Salernitana, maar daar kwam het niet van.

Pellè zit eveneens zonder club. De voormalig spits van Feyenoord speelde vorig seizoen bij Parma, waarmee hij degradeerde naar de Serie B. Hij speelde zijn laatste officiële wedstrijd op 22 mei tegen Sampdoria. De aanvaller speelde in Italië eveneens voor Lecce, Catania, Crotone, Cesena, Parma en Sampdoria, alvorens hij in 2012 door Feyenoord werd opgepikt. Tussendoor droeg hij korte tijd het shirt van AZ. Via Feyenoord en Southampton kwam hij in de zomer van 2016 in China terecht, waar hij ruim vier jaar doorbracht bij Shandong Luneng.