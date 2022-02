Engels topscorer aller tijden vreesde voor moord door hevig drankprobleem

Donderdag, 10 februari 2022 om 12:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:04

Wayne Rooney vreesde dat zijn drankprobleem tot moord of zelfmoord zou leiden. De Engels topscorer aller tijden en huidig manager van Derby County onthult rond de release van een documentaire over zijn leven over hoe hij alcohol misbruikte om te dealen met zijn mentale worstelingen. Rooney vreesde op het laagste punt óf zichzelf óf iemand anders om het leven te brengen.

In gesprek met de BBC vertelt Rooney hoe hij als speler soms onophoudelijk naar de fles greep wanneer hij een paar dagen vrij was. "Ik zou letterlijk twee dagen lang gaan drinken, me vervolgens opfrissen - oogdruppels, kauwgum, mondwater - om vervolgens op een voetbalveld rondjes te gaan rennen en te trainen." De oud-aanvaller wist dat hij een probleem had, maar was te bang dat te openbaren. "Tien, vijftien jaar geleden kon ik nog niet een kleedkamer binnenwandelen en zeggen: 'Ik worstel met alcohol, ik worstel met mijn mentale gezondheid'. Dat kon gewoon niet."

Rooney raakte onder meer verzeild in relatie- en huwelijksproblemen met zijn vrouw Colleen, met wie hij nog steeds samen is. In 2004 kwam het Manchester United-icoon negatief in de pers door een pikant bezoek aan een bordeel, en zijn ontrouw was publiekelijk bekend. "Ik bracht mezelf in een benarde situatie", erkent Rooney, "en wanneer er alcohol in het spel is ga je slechte beslissingen nemen, waar je de gevolgen van moet dragen. Het neemt niets weg van mijn liefde voor Colleen."

Op een gegeven moment wist Rooney dat hij hulp nodig had, 'om zichzelf, maar ook zijn familie te redden'. "Ik heb met mensen gesproken", vertelt de Engelsman. "Het helpt. Je laat je gevoelens eruit. Dat deed ik niet - ik hield ze voor me en dan stapelt het op." De huidig manager van Derby County heeft nu dan ook het gevoel zijn problemen onder controle te hebben. "Dat móést."

De documentaire 'Rooney' is vanaf 11 februari te zien op Amazon Prime.