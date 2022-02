Feyenoord laat drie opties voor nieuwe Kuip onderzoeken

Donderdag, 10 februari 2022 om 11:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:25

Feyenoord heeft een speciale projectgroep in het leven geroepen om drie opties met betrekking tot een nieuwe Kuip te onderzoeken, zo laat de club donderdag weten. Twee opties betreffen vernieuwbouw van de huidige Kuip, de derde variant is een nieuw stadion aan de Maas. Verwacht wordt dat de projectgroep in april met een eindrapport komt, welke gepresenteerd wordt aan de Raad van Commissarissen van de club.

"Alle drie de plannen worden beoordeeld op dezelfde criteria", schrijft Feyenoord op de clubsite. "Daarbij wordt onder meer gekeken naar bouwkosten, sfeerelementen, stichtingskosten, financierbaarheid en de bijdrage aan de begroting van Feyenoord. De projectgroep gaat diverse stakeholders, zoals supporters en de gemeente Rotterdam, vragen naar hun input." De projectgroep komt in april met een definitief eindrapport voor de directie en de Raad van Commissarissen. Tevens wordt het eindrapport geopenbaard.

Er worden twee varianten onderzocht waarbij de huidige kuip wordt verbouwd. De derde optie is een nieuwe Kuip op een kavel aan de Maas. De opties worden getoetst op twintig verschillende criteria, waaronder het mogelijk maken van de sportieve ambities, bieden van commerciële faciliteiten en het goed en veilig bereikbaar zijn. Ook hecht de club er waarde aan dat supporters dicht op het veld kunnen zitten. Als onderdeel van het onderzoek gaat Feyenoord onder meer in gesprek met supporters, die middels een enquête hun mening kunnen geven.

Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over een nieuw stadion of verbouw van de huidige Kuip. Verschillende plannen sneuvelden al voor de eindstreep. De aanhang van Feyenoord is sterk verdeeld over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. De plannen worden door de een als een noodzakelijke stap voor de Rotterdamse club gezien, terwijl tegenstanders juist bang zijn dat de club met een te duur stadion erop achteruitgaat. De inmiddels opgestapte algemeen directeur Mark Koevermans en architect Ard Buijsen werden zelfs bedreigd.